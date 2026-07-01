Germania: Guvernul obține 1,1 miliarde de euro de pe urma participațiilor deținute în companii, în 2025

Guvernul german a câștigat anul trecut aproximativ 1,1 miliarde de euro (1,25 miliarde de dolari) de pe urma participațiilor deținute în companii, conform unui răspuns al Ministerului de Finanțe la o anchetă a Parlamentului, transmite DPA.

‘Deținerile federale nu sunt doar de importanță strategică, ele aduc de asemenea sume considerabile la buget în fiecare an’, a declarat pentru DPA Christian Görke, purtător de cuvânt pe probleme de politică bugetară al Partidului Stânga (Die Linke) din Germania. El a adăugat că suma de 1,1 miliarde de euro generată anul trecut este semnificativă.

Görke susține că statul nu ar trebui să-și reducă participațiile, în special în sectoarele strategice, cum ar fi energia, inclusiv rețelele de electricitate și rafinăria PCK.

Vânzările de participații, cum ar fi cea deținută la Deutsche Telekom, ar deveni rapid o afacere neprofitabilă, a explicat oficialul, adăugând că și cetățenii ar putea să beneficieze din punct de vedere financiar, de exemplu în urma extinderii rețelei electrice la prețuri mai scăzute, dacă condițiile de finanțare ale statului sunt mai favorabile.