Germania: Insolvențele ar urma să crească semnificativ, din cauza dificultăților economice

Aproximativ 23.900 de companii în Germania ar urma să intre în insolvență anul acesta, cel mai ridicat număr din 2014, firmele continuând să fie afectate de cererea slabă, transmit Reuters și DPA.

În 2014, aproape 24.100 de companii au dat faliment, conform datelor oficiale.

Dacă se confirmă, previziunile agenției Creditreform ar reprezenta o creștere de 8% a insolvențelor în 2025, comparativ cu 2024.

‘Multe afaceri sunt afectate de nivelul ridicat al datoriei, se confruntă cu dificultăți în accesarea de noi împrumuturi și au dificultăți structurale, cum ar fi prețul energiei sau reglementările’, a apreciat Patrik-Ludwig Hantzsch, director în cadrul Creditreform. Acesta a avertizat că în mod special sunt sub presiune companiile de familie, de mărime medie (Mittelstand), pilonul de bază al economiei țării.

Totuși, datele arată un ritm mai redus de creștere a insolvențelor în Germania în acest an, comparativ cu anii precedenți.

Conform Creditreform, numărul de insolvențe a crescut cu aproape 25% în 2023 și în 2024, după retragerea subvențiilor de stat acordate în timpul pandemiei.

Mulți economiști se așteaptă ca investițiile în infrastructură și apărare în valoare de miliarde de euro să redreseze PIB-ul Germaniei în 2026, deși în acest an este previzionată o creștere minimă, după doi ani de recesiune. Aceste evoluții ar putea încetini creșterea insolvențelor, deși sunt necesare măsuri de sprijin, inclusiv reducerea prețurilor la energie, susține Creditreform.

Agenția nu se așteaptă la o stagnare sau o scădere a insolvențelor în 2026, a declarat Hantzsch.

Creditreform previzionează că pierderile financiare în urma insolvențelor din Germania se vor situa la aproximativ 57 miliarde euro în 2025, față de 59,1 miliarde euro în 2024. În medie, pierderile financiare per insolvență vor depăși două miliarde euro.

De asemenea, falimentele companiilor ar urma să afecteze aproximativ 285.000 angajați, un ușor declin față de 291.000 anul trecut.

Tendințele negative se extind și către consumatori, numărul de insolvențe personale urmând să crească cu încă 6,5% în 2025, ajungând la aproximativ 76.300 de cazuri, cel mai ridicat nivel din 2016.

‘Principala cauză este sporirea supraîndatorării oamenilor’, a declarat Hantzsch. Acesta a subliniat că aproximativ 5,67 milioane de germani sunt în prezent considerați supraîndatorați.