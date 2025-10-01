Germania: Numărul șomerilor a scăzut sub pragul de trei milioane, în septembrie

Numărul șomerilor în Germania a scăzut sub trei milioane în septembrie, în condițiile în care experții avertizează asupra dificultăților de pe piața muncii, în urma încetinirii celei mai mari economii europene, transmit DPA și Reuters.

Oficiul de Muncă (BA) a informat marți că numărul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a scăzut luna aceasta cu 70.000, la 2,955 milioane. ‘Piața muncii continuă să se confrunte cu lipsa impulsului necesar pentru o redresare solidă’, a avertizat șeful Oficiului de Muncă, Andrea Nahles.

Rata șomajului s-a menținut stabilă în septembrie, la 6,3%, în linie cu previziunile analiștilor.

Este o veste bună pentru cancelarul Friedrich Merz, după ce cifrele neajustate publicate luna trecută de Oficiul de Muncă au arătat că numărul șomerilor în Germania a depășit pragul de trei milioane, pentru prima dată în ultimul deceniu.

În septembrie scade de obicei rata șomajului, companiile majorează angajările după perioada verii, iar tinerii încep studiile superioare sau ucenicia.

Totuși, Oficiul de Muncă a avertizat că cererea de angajați continuă să scadă, fiind înregistrate 630.000 locuri de muncă vacante în septembrie, un declin cu 66.000 comparativ cu perioada similară din 2024.