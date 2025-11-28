Germania va solicita o relaxare a interdicției UE privind vânzarea de automobile cu motoare pe combustie din 2035

Guvernul german a decis să insiste pentru o relaxare a interdicției planificate de Uniunea Europeană privind comercializarea autoturismelor noi echipate cu motoare cu ardere internă începând cu 2035, au declarat vineri pentru DPA mai multe surse guvernamentale.

‘Motoarele cu ardere internă cu eficiență ridicată’ ar trebui să fie permise în continuare, și după 2035, ar fi fost căzut de acord coaliția guvernamentală de la Berlin, susțin sursele.

Cancelarul Friedrich Merz urmează să trimită o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care va prezenta noua poziție a Germaniei, care vine după mai multe luni de dispute în cadrul coaliției.

În anul 2022, Uniunea Europeană a decis că, începând din 2035, mașinile noi comercializate în blocul comunitar nu vor mai avea voie să emită dioxid de carbon (CO2). Acest lucru ar însemna, practic, că nu vor mai putea fi înmatriculate mașini noi echipate cu motoare cu ardere internă.

Cu toate acestea, în urma criticilor serioase din partea producătorilor de automobile și a unor state membre UE, Comisia Europeană a anunțat că există planuri de revizuire a regulamentului.

Având în vedere că industria auto importantă pentru economia Germaniei se confruntă cu dificultăți istorice, din cauza concurenței globale și a cererii interne scăzute, cancelarul Friedrich Merz a declarat în octombrie că interdicția din 2035 nu ar trebui să vină ca o ‘reducere drastică’. Multe locuri de muncă din Germania depind de producția de vehicule cu motor cu ardere internă.

În schimb, la finele lunii octombrie, Franța și Spania și-au reafirmat sprijinul pentru interdicția, începând din 2035, a comercializării de noi automobile echipate cu motoare cu ardere internă în Uniunea Europeană, o măsură care a fost decisă în urmă cu câțiva ani de Bruxelles, dar care este contestată prin toate mijloacele de Germania. De asemenea, peste 150 de companii – producători de vehicule electrice, producători de baterii și operatori de încărcare – au făcut un apel către președintele Comisiei Europene ‘să nu dea înapoi’ când vine vorba de data țintă 2035.

În data de 10 decembrie, Executivul comunitar urmează să prezinte un pachet de propuneri, în cadrul revizuirii programate a regulamentului UE privind emisiile de carbon pentru industria auto.