Ciprian Ciucu: „Răbdarea mea începe să aibă limite, nu e normal să nu avem un PUG de 13 ani de zile”

Homezz și Antena 3 CNN au reunit, în cadrul conferinței naționale ”Piața imobiliară din România 2026: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, liderii sectorului pentru a discuta despre reglementare, încredere și capital. Invitat în cadrul conferinței, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu e normal ca Bucureștiul să nu aibă un PUG de 13 ani de zile.

„De când am venit, după vreo 2-3 luni, am aprofundat problema PUG-ului, să văd unde e blocat. Poate e puțin ciudat, dar e blocat în… niște nuci tari, care susțin în mare același lucru, dar mai degrabă din diferite orgolii profesionale, nu reușesc să avanseze. Mă refer la echipa din primărie și la contractor. Când îi asculți vorbesc același lucru, când îi pui la masă pare că susțin lucruri diferite. M-am văzut cu ARNAIS, două din companiile care au fost inițial nu mai sunt. Am cerut să văd cine preia munca celor care nu mai sunt. (…) Ei se văd săptămânal, stau mult la aceste ședințe și sper să-l deblocheze. Dacă nu reușesc va trebui să iau o decizie – ori o nouă licitație… Mi-ar plăcea să fie o discuție publică, fiecare să vină și să vedem, și răbdarea mea începe să aibă limite.

Practic nu e un blocaj, avem un PUG care e prelungit an de an. Din ce m-am uitat, chiar pare un pic mai restrictiv decât cel nou. Dar ceea ce s-a întâmplat din cauza faptului că au fost blocaje cu PUZ-urile care aveau foarte multe vicii. Faptul că nu s-a mai construit în București a împins dezvoltarea în Ilfov și acum trăim efectele acestui lucru. Când împingi dezvoltarea într-o zonă pe care nu o controlezi, dar te afectează pe toate palierele… În Ilfov se circulă cu mașina, și pune presiune. Calitatea aerului, în Ilfov nu e… În Ilfov se construiește pe orizontală, se întind cartiere întregi. E mult mai ineficient în ce privește încălzirea. Pe emisii și CO2 în special impactul e major pe încălzire globală. Toate aceste comunități, în 20-25 de ani nu vor avea bani să le repare, costurile sunt mai mari. Faptul că nu am avut un PUG de 13 ani nu e normal și am ajuns în această situație. S-au făcut calcule câți bani au plecat din București – cred că nu ar trebui să prelungim asta. Nu ar trebui să fim ca înainte de președintele Nicușor Dan, dar nici să ai aceste blocaje”, a declarat Ciprian Ciucu în cadrul conferinței.