Gheorghiu: România trebuie să ia nişte decizii strategice importante cu privire la transportul feroviar

Oana Gheorghiu, viceprim-ministrul care se ocupă de restructurarea companiilor de stat, afirmă că, în condiţiile în care printre companiile de stat care vor fi reorganizate sunt şi cele din transportul feroviar, România are de luat „decizii strategice” cu privire la infrastructura de transport feroviar, despre care reprezentanta Guvernului spune că are nevoie de „o guvernanţă sănătoasă” .

„Cred că aici (în ceea ce priveşte transportul feroviar – n.r.) România trebuie să ia nişte decizii strategice importante, pentru că la un moment dat vom avea Ucraina în reconstrucţie şi acolo este absolut necesar să fim prezenţi şi să avem culoarele astea strategice pentru a asigura transportul şi a deveni un hub logistic şi de transport pentru reconstrucţia Ucrainei. Este o oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm. Să nu fim doar o ţară de tranzit, ci să fim o ţară care furnizăm cu adevărat servicii. Cred că şi Ucraina, cred că şi Moldova vor trece la un ecartament european şi atunci, din nou, dacă vom avea o companie serioasă, bine guvernată, cu o guvernanţă sănătoasă, va putea, de ce nu, să fie una dintre companiile care intră ca şi investitor în aceste ţări cu beneficii”, a afirmat viceprim-ministrul duminică seară, într-o emisiune la Euronews România.

Oana Gheorghiu a precizat că a avut „discuţii la nivel informal cu cei de la Ministerul Transporturilor” pe tema companiilor din transportul feroviar şi aşteptăm analizele şi „o discuţie mai largă în cadrul guvernului pe această temă” înainte de a lansa „discuţii strategie”.

În ceea e priveşte Metrorex, Gheorghiu aminteşte că metroul peste tot în lume este un serviciu susţinut de stat, diferenţa fiind procentul primit de la bugetul public.

Vicepremierul mai spune că nu s-a discutat încă despre trecerea Metrorex de la Ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei.