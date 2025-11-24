Gheorghiu: Urmează ca, cel târziu în data de 27 noiembrie, să avem conducerea statutară numită la AMEPIP

Procesul de selecție a conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) este în faza finală și urmează ca, cel târziu în data de 27 noiembrie, să avem conducerea statutară numită, a anunțat, luni, într-o conferință de presă, vicepremierul Oana Gheorghiu.

‘Din câte știu, procesul de selecție este în faza finală. Urmează ca, cel târziu în data de 27 noiembrie, să avem conducerea statutară numită’, a precizat Oana Gheorghiu.

În ceea ce privește conducerea companiilor din energie, aceasta a afirmat că ‘este unul dintre jaloanele pentru 31 martie 2026’.

‘La companiile în energie, este unul dinspre jaloanele pentru 31 martie 2026. Este o discuție pe care o purtăm cu Comisia, pentru că aceste companii, după cum știm, 48 dintre ele au conduceri interimare și urmează să pornească procesul. (…) Sunt 48 în total, nu numai din energie și sunt în procesul acesta pe care l-am propus Comisiei până la 31 martie. (…) Pot să vă spun despre cele 48 de companii care nu sunt doar din energie, care vor avea conducerile definitive până la 31 martie. Jalonul era reducerea cu cel puțin 50% a conducerilor interimare din companii. Probabil că el este atins cu 50%’, a explicat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a anunțat în cadrul conferinței de presă că reforma companiilor de stat are ca obiective două direcții prioritare, respectiv eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat, fiind un jalon în PNRR, cu termen 31 martie 2026, și restructurarea a cel puțin trei companii până la 31 august 2026.

‘Astăzi e o zi importantă pentru mine, este ziua în care am avut posibilitatea să întâlnesc miniștri și să întâlnesc pentru prima oară Comitetul național pentru reforma companiilor de stat, comitet care există de ceva vreme, dar care iată a fost reactivat. În cadrul acestui comitet am prezentat arhitectura reformei companiilor de stat, așa cum o vedem noi. Cred că este cea mai amplă acțiune de acest tip din ultimii ani – și are ca obiective două direcții prioritare. În primul rând, eliminarea conducerilor interimare de la toate companiile de stat, fiind un jalon în PNRR, cu termen 31 martie 2026, iar a doua direcție prioritară este începerea reformei în cadrul companiilor de stat. Avem jalon din nou la 31 august 2026 privind restructurarea a cel puțin trei companii. Ca și noutate, astăzi (luni, n.r.) am discutat despre o hartă sectorială pentru prima oară în România, hartă sectorială care devine un instrument strategic pentru statul român și care fixează pentru prima oară ambiția statului român în ceea ce privește prezența în diferite sectoare de activitate. Este un instrument care ajută comitetul și Guvernul și ministerele să ia decizii privind modul în care companiile vor fi analizate și vor fi restructurate în viitor’, a menționat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Potrivit sursei citate, în cadrul comitetului s-a decis crearea unui registru unic al companiilor de stat, care are rolul de a da statului român ‘o imagine clară a ceea ce deține în orice clipă’.

‘Ne-am propus să facem un registru unic al companiilor de stat. Acesta este un instrument care vine în completarea tabloului de bord de la AMPIP, nu îl înlocuiește, ci îl completează. Acest registru are cumva rolul de a da statului român o imagine clară a ceea ce deține în orice clipă. Va fi completat cu datele financiare lunare pe care companiile sunt obligate să le depună prin SAF-T la Ministerul de Finanțe. Reforma nu este un exercițiu tehnic, ci un proces real, etapizat pe care îl pornim acum. Ne-am propus să începem cu 10 companii, e ca un proiect pilot în care vom testa acest flux de lucru. Aceste 10 companii urmează să fie selectate, încă n-au fost selectate, în urma unui proces de consultare cu cele două ministere, Transporturi și Energie. Urmează în cursul acestei săptămâni să definitivăm această listă. Ceea ce știu este că vom avea patru companii de la nivelul energiei și șase din transporturi. Cam acestea sunt informațiile principale despre ceea ce am discutat astăzi și ceea ce am convenit astăzi în cadrul comitetului’, a adăugat Oana Gheorghiu.