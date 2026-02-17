Reforma administrației publice și pachetul de relansare economică vor fi adoptate prin OUG

Reforma administrației publice și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor fi adoptate prin ordonanță de urgență imediat după încheierea avizării, cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură, au stabilit luni liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale.

Potrivit unei informări transmise la finalul ședinței, liderii coaliției de guvernare au luat luni o serie de decizii aplicabile în perioada imediat următoare.

Astfel, reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică ”au fost finalizate și vor fi adoptate prin ordonanță de urgență a Guvernului imediat după încheierea avizării, în formele deja convenite, cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură, care vor realiza economiile prin metode ce vor fi stabilite conform specificului domeniului”.

”Principiul reconfirmat este că reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%”, se arată în informare.

Totodată, în privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis ”să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități”.

De asemenea, a fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale.