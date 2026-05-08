Grad de absorbţie de 66% a fondurilor europene din domeniul sănătăţii, fiind în plată peste 1.800 de proiecte

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a anunţat, joi, că se înregistrează un grad de absorbţie de 66% a fondurilor europene din domeniul sănătăţii şi sunt facturi de aproape 500 milioane lei care trebuie procesate rapid. Ministrul interimar îşi doreşte ca absorbţia să se apropie cât mai mult de 100%. Întrucât unele proiecte nu au şanse de finalizare până la închiderea PNRR, vor fi scoase din program şi se vor căuta soluţii alternative de finanţare.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a prezentat, joi, stadiul implementării investiţiilor din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi principalele măsuri pe care intenţionează să le promoveze în perioada următoare, accentul fiind pus pe absorbţia fondurilor europene, monitorizarea investiţiilor majore şi eficientizarea sistemului de efectuare a plăţilor.

Potrivit ministrului, bugetul total al investiţiilor finanţate prin componentele C12 – Sănătate şi C7 – Transformare digitală din PNRR este de 7,23 miliarde lei, iar plăţile eligibile efectuate până în prezent însumează 4,75 miliarde lei, ceea ce reprezintă un grad de absorbţie de aproximativ 66%. Sunt 1.842 de contracte în finanţare.

„Trebuie să creştem urgent acest procent spre 100%, astfel încât să cheltuim fiecare euro disponibil pentru infrastructura medicală modernă de care România are nevoie”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Prioritate – Finalizarea spitalelor finanţate din PNRR

Potrivit datelor transmise de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, mai multe investiţii majore în spitale sunt în grafic şi pot fi finalizate până la termenul-limită al programului:

modernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă „Agrippa Ionescu” – stadiu fizic 75%;

extinderea Spitalului Clinic de Urgenţă Judeţean Bistriţa-Năsăud – stadiu fizic 92%;

noua clinică de neurochirurgie din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj – stadiu fizic 96%;

pavilion de medicină operaţională politraumă din Craiova – stadiu fizic 98,5%;

pavilion de medicină operaţională politraumă din Sibiu – stadiu fizic 83%.

Proiectele de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti şi Institutul de Boli Cardiovasculare „Târgu Mureş” respectă, de asemenea, graficul de execuţie.

„În schimb, proiectul noului spital din Constanţa nu poate fi finalizat până la termenul PNRR, motiv pentru care Ministerul Sănătăţii caută soluţii de continuare a finanţării din alte fonduri europene”, au transmis oficialii ministerului.

Cseke Attila a precizat că valoarea totală este de 197 de milioane de euro, construcţie nouă şi dotare cu echipamente.

„Termenul asumat de către constructor este de februarie 2027. Deci această investiţie nu va putea fi realizată fizic până la finalizarea programului Sănătate din PNRR”, a declarat ministrul.

Reaşezarea unor proiecte finanţate din PNRR

Cseke Attila a anunţat că, înaintea renegocierii finale cu Comisia Europeană, Ministerul Sănătăţii va propune adaptarea unor indicatori pentru a evita penalizările:

reducerea ţintei privind digitalizarea spitalelor de la 200 la minimum 100 de spitale finanţate prin PNRR (grant) şi finanţarea altor 50 prin împrumut;

transferarea altor proiecte pe componenta de împrumut (loan);

creşterea numărului de centre comunitare integrate finanţate de la 54 la 79;

eliminarea unor componente de dotare blocate de contestaţii în procedurile de achiziţii publice.

„De asemenea, proiectul privind achiziţia a 12 ambulanţe de terapie intensivă neonatală va fi scos din PNRR şi finanţat din alte surse. Proiectul privind digitalizarea a 60 de instituţii de sănătate publică nu prezintă riscuri de implementare”, au transmis oficialii Ministerului Sănătăţii.

Ministrul a anunţat, de asemenea, introducerea unui sistem de transparenţă privind plăţile efectuate prin PNRR, care vor fi publicate săptămânal şi a cerut accelerarea plăţilor pentru facturile existente.

„Trebuie să urgentăm plata facturilor şi implementarea investiţiilor. Există în acest moment în Ministerul Sănătăţii facturi de aproape 500 milioane lei care trebuie procesate rapid”, a afirmat Cseke Attila.