Gradul de ocupare în unitățile de cazare de la Marea Neagră în minivacanța de Sfânta Maria va depăși 95%, multe dintre hotelurile populare fiind deja complet rezervate în intervalul 15 – 17 august, estimează un tur-operator care activează pe segmentul vacanțelor la Marea Neagră.

Peste 200.000 de turiști sunt așteptați la mare la finalul acestei săptămâni, confirmând faptul că jumătatea lunii august reprezintă vârful sezonului estival pe litoralul autohton.

”Perioada din jurul datei de 15 august aduce, an de an, un aflux mare de turiști pe litoralul românesc, fiind momentul preferat de mulți români pentru concediu, iar faptul că anul acesta sărbătoarea religioasă cade vineri face ca numărul celor care rezervă un sejur la mare să fie peste nivelul de anul trecut. Pentru cei care nu au apucat să rezerve din timp, mai există variante last-minute, însă numărul camerelor libere este destul de redus, iar rezervările se fac foarte rapid. Cei care rezervă pe ultima sută de metri se orientează mai ales către pachete care includ cazare și mic dejun”, a afirmat directorul Litoralulromanesc.ro, Ștefan Necula.

Chiar și cu câteva zile înainte de minivacanță, se mai găsesc locuri în unele unități, cu prețuri ce pornesc de la 295 de lei/noapte/camera dublă la un hotel de trei stele din Mamaia, de la 460 de lei/noapte la patru stele în aceeași stațiune, sumă ce acoperă cazarea și micul dejun.

În Mamaia Nord, la o unitate de trei stele, o noapte de cazare costă de la 275 de lei pentru o cameră dublă, în vreme ce în Eforie Nord cazarea la o pensiune de trei stele costă de la 300 de lei/noapte, iar la un hotel de trei stele – de la 357 de lei/noapte/camera dublă. Cei care doresc să stea la patru stele în Eforie Nord și să aibă inclus și micul dejun trebuie să achite de la 524 de lei/noapte.

În sudul litoralului, o noapte de cazare la un hotel de trei stele din Neptun-Olimp costă de la 269 de lei și include și micul dejun. În stațiunea Jupiter, cazarea la un hotel de trei stele costă de la 355 de lei/noapte/camera dublă. Turiștii care doresc să beneficieze și de mic dejun și prânz pot rezerva pachete la un hotel de trei stele cu prețuri ce pornesc de la 650 de lei/noapte/camera dublă.

”Chiar dacă, începând cu 1 august, cota de TVA în turism a crescut, tarifele pachetelor de vacanță la mare au rămas neschimbate. Prețurile nu vor suferi modificări până la finalul acestui sezon estival”, a precizat reprezentantul turoperatorului.

În ceea ce privește topul stațiunilor preferate de turiștii români pentru minivacanță, Eforie Nord se află pe primul loc, stațiune urmată de Mamaia și de Neptun. Cei mai mulți turiști au optat pentru pachete de 3 – 4 nopți, însă nu lipsesc și vacanțele mai lungi, de până la o săptămână, în special în cazul celor care au rezervat din timp. Facilități precum piscină, plajă privată, loc de joacă pentru copii sau terenuri de sport au fost printre criteriile decisive în alegerea hotelului.

Pe lângă relaxarea la plajă, în minivacanța de Sfânta Maria turiștii pot participa pe 15 august la festivitățile dedicate Zilei Marinei, care vor fi organizate în porturile de la Marea Neagră, se arată în comunicat.

După acest weekend prelungit, tarifele pe litoralul autohton încep să scadă, mai ales că urmează să fie lansată ediția de toamnă a programului ”Litoralul pentru Toți”, inițiativă prin care turiștii beneficiază de reduceri semnificative la cazare.

În plus, avantajele unei vacanțe în extrasezon sunt legate de vremea încă frumoasă și potrivită pentru plajă și mai puțină aglomerație în stațiuni. Programul ”Litoralul pentru Toți’ a fost creat cu scopul de a face vacanțele pe litoral mai accesibile unui număr cât mai mare de turiști.

Având peste două decenii de experiență pe piața turismului local, este cel mai mare tur-operator pe segmentul vacanțelor la Marea Neagră, atât în ceea ce privește numărul de turiști, cât și cifra de afaceri. În 2024, compania a devenit parte din Grupul Szallas.