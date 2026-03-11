OMV Petrom va deține 25% într-un proiect de explorare offshore din zona bulgară a Mării Negre

OMV Petrom va deține o participație de 25% în proiect, alăturându-se operatorului Shell (42%) și Turkiye Petrolleri A.O. (TPAO) prin subsidiara Turkish Petroleum Overseas Company Limited (33%), sub rezerva aprobării autorităților de reglementare. Contractul de farm-in a fost semnat, iar finalizarea tranzacției este în curs de aprobare de către Guvernul Bulgariei, conform procedurilor.

‘Intrarea într-un nou perimetru de explorare din Marea Neagră, împreună cu parteneri internaționali de calibru, consolidează portofoliul nostru și întărește angajamentul nostru strategic pe termen lung față de această regiune promițătoare’, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, citată în comunicat.

Licența de explorare pentru Han Tervel a fost acordată în 2025 pentru o perioadă inițială de cinci ani.

Perimetrul Han Tervel are o suprafață de aproximativ 4.000 kmp și se află la sud de perimetrul Han Asparuh.

OMV Petrom va contribui la costurile și investițiile proiectului proporțional cu participația de 25%, acoperind atât costurile istorice, cât și pe cele aferente operațiunilor viitoare.

‘Ne-am dezvoltat capabilități solide de explorare și dezvoltare prin proiectul Neptun Deep și prin activitățile noastre din perimetrul Han Asparuh. Așteptăm cu entuziasm o colaborare de succes cu Shell și TPAO, valorificând punctele noastre forte comune pentru a deschide noi oportunități.’, a adăugat Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Explorare și Producție.

OMV Petrom are o tradiție îndelungată în Marea Neagră, care se întinde pe parcursul a patru decenii. Portofoliul curent include activități de explorare, dezvoltare și producție, în România și Bulgaria. OMV Petrom este operatorul celui mai mare proiect de gaze naturale din Uniunea Europeană, Neptun Deep.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 38 milioane bep în 2025. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București cu 28,1% din acțiuni liber tranzacționabile. La sfârșitul anului 2025, acționarii români dețineau circa 45% din acțiuni, din care statul român, deținea 20,7%, iar 24,4% erau deținute de fondurile de pensii din România, precum și de alte persoane fizice și entități juridice românești). OMV Aktiengesellschaft deținea 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 3,7% erau deținute de alți investitori străini.

OMV Petrom este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu peste 48 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2025. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 21 miliarde de euro și a alocat circa 210 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.