Noile tehnologii, precum Inteligența Artificială, sunt utilizate la combaterea supraturismului

Turiștii sunt informați în timp real, prin intermediul telefoanelor, că locul pe care doresc să-l viziteze este aglomerat și sunt încurajați să aleagă un alt monument iar lupta împotriva supraturismului ar putea implica noile tehnologii, din ce în ce mai utilizate de acest sector, transmite AFP.

Încă din această vară, Parcul ornitologic Marquenterre din Golful Somme, un loc important pentru observarea păsărilor sălbatice, poate prezice numărul așteptat de vizitatori pentru fiecare oră în următoarele 15 zile.

‘Avem oameni care lucrează în Parc de foarte mult timp și care pot spune joi dacă weekendul va fi aglomerat sau liniștit. Dar nu știam cum să modelăm aceste informații. Și am vrut, de asemenea, ca publicul să fie sensibilizat de această problemă și să poată amâna vizita sau să aleagă o altă locație’, a explicat, pentru AFP, Francois Goudeau, director de comunicare al Parcului.

Noul instrument, care folosește inteligența artificială pentru a analiza datele meteorologice și afluența vizitatorilor, a făcut posibilă stabilirea orelor cu vârf de vizitatori pe tot parcursul anului.

Pentru a evalua numărul de vizitatori pe care un sit îl poate găzdui fără o degradare excesivă, startup-ul Murmuration, care utilizează în special date satelitare, și-a dezvoltat propria metodă bazată pe indicatori de mediu: sănătatea vegetației, biodiversitatea, calitatea aerului, stresul hidric și o măsură a presiunii turistice.

‘Pentru un departament, de exemplu, am putea spune: ‘Iată capacitatea rămasă pe care o aveți pentru a continua să primiți vizitatori. Sau ‘sunteți la limită; trebuie să opriți marketingul sau să luați în considerare o distribuție mai bună’, subliniază Cathy Sahuc, care a lucrat în sectorul aerospațial și în urmă cu șapte ani a co-fondat startup-ul Murmuration în regiunea Toulouse.

Prefectura Haute-Savoie a implementat deja măsuri pentru a reglementa accesul pe masivul Mont Blanc din cauza supraaglomerării. În Italia, în Dolomiți, unele situri se confruntă, de asemenea, cu un număr mare de vizitatori, cum ar fi traseul Tre Cime di Lavaredo, foarte popular pe rețelele de socializare.

Originar din regiune, Julian Palmarin a co-fondat Touristinfo.ai, care ajută siturile să își gestioneze mai bine fluxul de vizitatori. Scopul este acela de a încuraja vizitatorii să își schimbe destinația sau programul înainte de a recurge la restricții. ‘Modul în care le folosim este prin preluarea de informații din surse oficiale, de la destinații și prezentarea lor publicului într-un mod determinat de destinația în sine’, explică Julian Palmarin, sugerând ca anumite zone să fie evitate.

Operatorii au acces la o multitudine de date: sateliți, vânzări de bilete, parcări, dar și înregistrări ale rezervărilor de bilete de avion.

‘Putem vedea (…) când un călător caută și când face o rezervare. Aceste date permit destinațiilor și profesioniștilor din domeniul turismului să anticipeze, să capteze călătorul care caută și să-l atrage cu oferte mai atractive sau în alte momente’, explică Evantia Giumba, director la Amadeus, un jucător important în tehnologia destinată sectorului transportului aerian, la târgul turistic IFTM, care se încheie joi la Paris.

Aceste instrumente ar putea deveni un un instrument important de gestiune. ‘Este vital pentru anumite situri care sunt din ce în ce mai degradate. Mijlocul de trai al unei agenții de turism depinde de zona locală. Dacă este distrusă, nu mai există activitate economică’, susține Cathy Sahuc.

‘Astăzi, avem datele care ne permit să facem analizele și recomandările corecte. Există însă un element esențial pentru succesul acestei transformări: colaborarea dintre părțile interesate din industria turismului, destinații, comunitățile locale și actorii din domeniul tehnologiei. Fără aceasta, nu va funcționa’, adaugă Evantia Giumba.