Grindeanu: Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, PSD poate să treacă în opoziție

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că social-democrații pot să treacă în opoziție, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere.

El a reiterat că social-democrații își doresc să facă parte dintr-o coaliție pro-europeană, dar care să aibă un alt prim-ministru.

”Am informat, urmare a deciziei luate luni, punctele noastre de vedere. Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Am expus, în continuare, ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru – urmare a votului de luni. Totodată, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident, PSD poate să treacă în opoziție, noi nesusținând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat”, a spus Grindeanu, după consultările de la Palatul Cotroceni.

Liderul PSD a subliniat că social-democrații vor susține respectarea angajamentelor internaționale ale României, fie că se vor afla la putere sau în opoziție.

”Angajamentele internaționale pe care România le-a luat – indiferent de cine e prim-ministru sau indiferent de perioada în care s-au luat -, că vorbim de PNRR sau că vorbim de lucrurile care țin de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaționale, indiferent de poziția PSD, la putere sau în opoziție, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale”, a precizat el.

Grindeanu a salutat organizarea consultărilor, apreciind că demersul e bine venit.

”O să vedem concluziile la finalul zilei”, a mai spus el.

Delegația social-democraților a fost formată din președintele PSD, Sorin Grindeanu, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, și viceprim-ministrul Marian Neacșu.

Urmează la consultări reprezentanții PNL, UDMR, ai Grupului Minorităților Naționale și, la finalul zilei, reprezentanții USR.

Luni, România a intrat în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

În acest context, președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la consultări.