Grindeanu: Infrastructura mare din România are nevoie de sprijin și nu de blocaje artificiale

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că miercuri au fost deschiși circulației încă 13 kilometri din A0, pe secțiunea Afumați – Glina, el afirmând că infrastructura mare din România are nevoie de sprijin și nu de blocaje artificiale.

Grindeanu, care a deținut funcția de ministru al Transporturilor, a declarat că noua infrastructură rutieră este rezultatul abordării serioase și coerente a obiectivelor de infrastructură mare.

”Încă 13 kilometri din A0, pe secțiunea Afumați-Glina, au fost deschiși astăzi! De acum se poate circula și pe cele 2 loturi (Loturile 3 și 4) ale A0 Nord, ceea ce asigură o conexiune directă, pe autostradă, între A3 (București – Ploiești) și A2 (București – Constanța). Noua infrastructură rutieră este rezultatul abordării serioase și coerente a obiectivelor de infrastructură mare, pe care am promovat-o încă din anul 2021 la Ministerul Transporturilor. Infrastructura mare din România are nevoie de sprijin și nu de blocaje artificiale, așa cum, din păcate, s-a întâmplat în ultimele 6 luni”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan-Ovidiu Popa, a precizat că de miercuri se circulă pe 83 de km din cei 100 de km ai Autostrăzii de Centură a Capitalei (A0), ‘în condiții de siguranță și confort’.