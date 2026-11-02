Grindeanu: Săptămâna viitoare va fi prezentată prima variantă de lucru a reformei administrației publice locale

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că prima variantă de lucru a reformei administrației publice locale va fi prezentată săptămâna viitoare, după ședința Biroului Permanent Național al partidului.

El a precizat că documentul va fi prezentat de echipa PSD care lucrează la elaborarea proiectului, după încheierea unor noi runde de discuții programate în această săptămână.

‘Săptămâna viitoare va fi prezentat, după Biroul Permanent Național, de către echipa care se ocupă de acest proiect, reforma administrației publice locale. E o primă prezentare pe care o vor face colegii mei săptămâna viitoare, pentru că în această săptămână mai urmează întâlniri și va fi prezentată, așa cum am spus, această primă variantă de lucru’, a spus Grindeanu la sediul central al PSD, după ședința Biroului Permanent Național.

Liderul social-democraților a menționat două dintre criteriile după care se va face această reorganizare administrativă – venitul pe cap de locuitor și suprafața unei unități administrativ-teritoriale.

Grindeanu a adăugat că împreună cu colegii săi de partid le va explica primarilor PSD cum se va face această reformă.

‘Nu am niciun fel de emoții că nu vor fi înțelese aceste lucruri, fiindcă sunt argumente cât se poate de valide’, a punctat acesta.