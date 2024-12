Grindeanu: Sunt 80 – 90 de kilometri, cred, care vor fi daţi în circulaţie în următoarele 15 zile

Lotul 2 şi parţial lotul 3 al autostrăzii A0 Nord, între DN1 (Corbeanca), A3 (Afumaţi) şi DN2 (Pantelimon), vor fi date în circulaţie joi, iar în următoarele 10 – 15 zile vom mai putea da în folosinţă încă 80 – 90 de kilometri de autostradă, a declarat, joi, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

„Pentru mine, pentru CNAIR, pentru minister, este foarte important că am ajuns astăzi să facem această legătură între lotul 2 şi lotul 3, adică într-un final să folosim A0 tot, de la DN1 până la DN2. Ştiţi foarte bine că anul trecut noi am terminat 20 km, lotul 2, din care puteam folosi aproximativ jumate. Cealaltă jumătate, din cauza inteligenţei unor domni din trecut care au făcut această lotizare, era muzeu. Am rugat constructorii, împreună cu colegii de la CNAIR, să se focuseze pe aceşti 2 km, astfel încât să facem această legătură până la DN2 şi să folosim şi ceilalţi aproximativ 9 km care nu erau folosiţi din lotul 2. Astăzi, undeva după-masă, dacă nu mă înşel, vom putea să dăm drumul la circulaţie, să facem această legătură de care vă vorbeam încă de anul trecut”, a spus Grindeanu, într-o conferinţă de presă susţinută după verificarea stadiului lucrărilor pe lotul 3 al A0 Nord.

Potrivit acestuia, dacă termenele de finalizare a lucrărilor pe loturile 3 şi 4 vor fi respectate, la sfârşitul anului viitor se va putea merge pe autostradă de la DN1 până la A2.

„Eu sper ca termenele de anul viitor, atât pentru lotul 3, cât şi pentru lotul 4 – aşa cum ştiţi, lotul 4 s-a început, se lucrează – să fie respectate, astfel încât, la sfârşitul anului viitor, de la DN1 până la A2 să se poată merge pe autostradă. E un lucru important, e un lucru pe care indiferent cine va veni la guvernare, cine va fi ministru, trebuie să-l urmărească”, a transmis Grindeanu.

Şeful de la Transporturi a susţinut că, în următoarele 10 – 15 zile, vor fi daţi în circulaţie încă 80 – 90 de kilometri de autostradă.

„Mai vreau să fac un anunţ legat de ceea ce se va întâmplă şi în zilele următoare la CNAIR, la Ministerul Transporturilor. În următoarele 10-15 zile vom mai putea să dăm în circulaţie cele două loturi între Ploieşti şi Buzău, adică de la Dumbrava până la Pietroasele, vom putea să dăm în circulaţie lotul 3, între Buzău şi Focşani, vom putea să dăm în circulaţie înainte de termen cei 16 km de la Piteşti până la Băiculeşti, înainte de Curtea de Argeş, pe acel lot 5 Piteşti – Curtea de Argeş. Dacă stăm să le adunăm, sunt 80-90 de km, cred, care vor fi daţi în circulaţie în următoarele 15 zile. Eu chiar vreau să îi felicit în primul rând pe colegii de la CNAIR, pentru că au fost extraordinar de activi în acest an, dar şi pe constructori, pentru că au făcut treabă foarte bună. Majoritatea lucrărilor pe care le-am amintit mai devreme sunt înainte de termen. De fapt, eu cred că, în afară de cele două loturi între Dumbrava şi Pietroasele, restul toate sunt înainte de termen, ceea ce un lucru foarte bun”, a precizat ministrul.

Prezent la conferinţa de presă, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a subliniat că circulaţia între A0 Nord şi DN2 va fi asigurată începând cu ora 13:00.

„Vorbim acum de cei aproximativ 9 km aferenţi lotului 2, care au fost finalizaţi anul trecut, dar, din păcate, nu au avut descărcare. Practic, acum am realizat această descărcare în DN2 printr-o giraţie la nivel, astfel încât să putem să folosim A0 de la DN1 – A3 până în DN2. Se va circula pe o bretea de descărcare din autostrada A0 în DN2. Evident că viteza de circulaţie este de 50 km/h în zona giraţiei. Practic, trebuie respectate regulile giraţiei. Lucrările pe restul lotului care merge până în DN3 (lotul 3 – n. r.) progresează relativ bine, anul viitor el trebuie finalizat, astfel încât să putem să realizăm legătura cu lotul 4, cu termen de finalizare tot anul viitor până în autostrada A2. Ce pot să vă spun e că astăzi la ora 13:00 vom deschide circulaţia (pe lotul 2 şi parţial lotul 3 – n. r.)”, a explicat Pistol.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, a ţinut să atragă atenţia asupra faptului că, de acum, foarte multe maşini nu vor mai fi nevoite să intre în Capitală, ceea ce va avea un impact pozitiv atât asupra aglomeraţiei din Bucureşti, cât şi asupra mediului.

„Pentru noi, pentru judeţul Ilfov, această investiţie este extrem de importantă. În primul rând, judeţul Ilfov este regiunea cu cea mai mare creştere demografică din Europa. Foarte multe maşini vor evita Bucureştiul, ceea ce va fi un impact pozitiv şi pentru cetăţenii din Bucureşti şi pentru cetăţenii din Ilfov în ceea ce priveşte traficul. Evident, va avea un impact pozitiv şi pentru mediul înconjurător şi cel mai important pentru noi este din punct de vedere economic ce înseamnă această autostradă. Orice investiţie de infrastructură mare rutieră aduce de la sine şi o creştere economică, pentru că sunt foarte multe firme care până acum au evitat să construiască, să-şi stabilească sediile în judeţul Ilfov din cauza traficului îngreunat. (…) de-abia aştept ca în 2026 să se circule pe întreaga autostradă de centură”, a afirmat Hubert Thuma.

Traseul lotului 3 al A0 Nord este cuprins pe teritoriul judeţului Ilfov între DN2 în dreptul localităţii Afumaţi şi DN3, în zona Cernica şi are o lungime de 8,6 km.