Grindeanu: Vom prezenta în zilele următoare ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că în următoarele zile va prezenta programul partidului de relansare economică.

Grindeanu a avut marți, la Palatul Parlamentului, întâlniri cu mai mulți miniștri PSD.

‘Azi am discutat cu câțiva miniștri ceea ce voi prezenta și vom prezenta joi și în zilele următoare pe ceea ce am gândit noi pe programul PSD de relansare economică. Ãsta a fost rostul discuțiilor mele astăzi cu mai mulți miniștri, și cu secretarul general al Guvernului, de asemenea și cu vicepremierul, și cu ministrul Sănătății, și cu cel al Muncii, și al Energiei, și al Transporturilor’, a spus Grindeanu.

El a menționat că, după ce programul de relansare economică va fi finalizat, acesta va fi prezentat și transmis către coaliția de guvernare.