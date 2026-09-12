Guvern: România urmează să operaționalizeze până în 2050 un depozit geologic de adâncime pentru deșeurile radioactive

Guvernul a aprobat, vineri, un memorandum prin care își asumă un calendar de măsuri pentru alinierea proiectelor nucleare strategice ale țării la cerințele europene de sustenabilitate.

Un element important îl reprezintă gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv existența unui depozit geologic de adâncime pentru deșeurile radioactive de înaltă activitate, informează un comunicat al Guvernului.

‘În prezent, strategia națională a României prevede anul 2055 pentru depozitul geologic de adâncime. Cerințele europene prevăd însă ca acesta să fie operaționalizat până în 2050. Pentru a elimina acest decalaj de cinci ani și pentru a evita întârzieri în evaluarea proiectelor nucleare, Guvernul își asumă un calendar clar de măsuri care să permită României să respecte termenul european’, se precizează în comunicat.

Respectarea acestor cerințe este importantă pentru continuarea și implementarea proiectelor strategice din domeniul nuclear, inclusiv pentru cele dezvoltate de Nuclearelectrica, menționează sursa citată.

‘Lipsa unui angajament și a unui plan credibil pentru operaționalizarea depozitului geologic până în 2050 ar putea duce la întârzieri în procesul de evaluare și aprobare la nivelul Comisiei Europene, cu posibile efecte asupra calendarului de realizare și punere în funcțiune a proiectelor de investiții nucleare. Prin acest memorandum, România transmite un mesaj clar privind angajamentul său de a respecta cerințele europene și de a lua din timp măsurile necesare pentru gestionarea în siguranță, pe termen lung, a deșeurilor radioactive’, informează Executivul.