Guvernul a aprobat continuarea a 9 contracte din domeniul energiei finanțate prin PNRR

Guvernul a aprobat, joi, continuarea a nouă contracte de investiții în valoare totală de 1,41 miliarde lei, pentru care România beneficiază de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de 373 milioane lei.

Memorandumul vizează continuarea implementării contractelor de finanțare suspendate în baza prevederilor O.U.G nr. 41/2025, aflate în responsabilitatea Ministerului Energiei.

‘Aceste investiții reprezintă angajamente asumate de România prin PNRR și vizează producția de hidrogen verde, producție, asamblare și reciclare de panouri fotovoltaice, noi capacități de producție de energie din surse regenerabile. Memorandumul va permite reluarea investițiilor finanțate prin PNRR, asigurarea absorbției fondurilor externe, îndeplinirea țintelor și angajamentelor, precum și susținerea tranziției energetice și a independenței energetice a României’, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

Se menționează că în bugetul Ministerului Energiei au fost prevăzute credite bugetare pentru realizarea plăților planificate în acest an la nivelul celor nouă contracte de finanțare.

Plățile pentru anul 2026 vor fi avute în vedere în planificarea bugetară aferentă anului următor, atât pe componenta de grant, cât și pe cea de împrumut, mai menționează sursa citată.