Guvernul a aprobat majorarea plafonului pentru finanțările rambursabile ale autorităților locale la 3 miliarde lei

Guvernul a aprobat o Hotărâre pentru majorarea cu un miliard de lei, la 3 miliarde de lei, a plafonului de finanțări rambursabile pentru autoritățile administrației publice locale în anul 2026, a anunțat vineri, Ministerul Finanțelor, inițiatorul proiectului de act normativ.

Potrivit comunicatului MF, unitățile administrativ-teritoriale au posibilitatea de a contracta credite pentru susținerea investițiilor publice. Măsura contribuie la asigurarea continuității proiectelor locale, la prevenirea blocajelor financiare și la creșterea predictibilității bugetare, în condițiile menținerii disciplinei fiscal-bugetare și respectării angajamentelor asumate la nivel european.

‘Majorarea plafonului pentru finanțările rambursabile ale autorităților locale în anul 2026 răspunde unei necesități concrete, evidențiate de analiza execuției bugetare și de solicitările administrației publice locale. Măsura are ca obiectiv prevenirea blocajelor în implementarea investițiilor, prin corelarea contractării finanțărilor cu disponibilitatea plafonului pentru trageri. În același timp, menținem o abordare prudentă, compatibilă cu obiectivele de consolidare fiscală și angajamentele europene, asigurând un cadru predictibil și sustenabil pentru dezvoltarea comunităților locale’, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, în comunicat.

Hotărârea de Guvern vizează majorarea plafonului pentru anul 2026 la 3 miliarde lei, atât pentru contractări, cât și pentru trageri, față de nivelul de 2 miliarde lei stabilit anterior, în vederea asigurării continuității investițiilor publice de interes local și evitării apariției unor blocaje financiare la nivelul administrației publice locale. Pentru anii 2027 și 2028, se propune menținerea plafoanelor la nivelul de 2 miliarde anual, în concordanță cu cadrul fiscal-bugetar multianual.

Ministerul Finanțelor susține că măsura este justificată de gradul ridicat de utilizare a plafonului aprobat pentru anul 2026, în condițiile în care au fost deja autorizate finanțări în valoare de aproape 1,97 miliarde de lei, ceea ce limitează semnificativ spațiul disponibil pentru noi proiecte.

MF precizează că menținerea plafonului la nivelul anterior ar fi condus la alocarea integrală a limitelor de tragere încă de la începutul anului, cu riscul apariției unor blocaje în finanțarea investițiilor publice locale, generate de lipsa resurselor disponibile pentru trageri în cursul anului 2026.

‘Actul normativ are ca principale obiective: asigurarea cadrului financiar necesar continuării și demarării proiectelor de investiții publice de interes local; evitarea disfuncționalităților generate de lipsa corelării între contractarea finanțărilor și tragerile efective; creșterea predictibilității financiare la nivelul autorităților administrației publice locale; susținerea dezvoltării infrastructurii locale și a serviciilor publice; menținerea disciplinei fiscal-bugetare, în concordanță cu obiectivele asumate la nivel național. Totodată, se menține excluderea din aceste plafoane a finanțărilor rambursabile destinate prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și a celor destinate refinanțării datoriei publice locale, conform cadrului legal aplicabil’, subliniază sursa citată.