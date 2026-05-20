Tanczos Barna: Nu-l invidiez astăzi pe domnul Nazare, că dânsul este prima linie care trebuie să ţină piept tuturor atacurilor, întrebărilor şi dilemelor care vin în primul şi în primul rând din partea agenţiilor de rating

Vicepremierul interimar Tanczos Barna, fost ministru al Finanţelor, este încrezător că, în pofida crizei politice pe care România o traversează şi a contextului economic mondial, România poate atinge ţinta de deficit pe care şi-a stabilit-o pentru acest an. Tanczos admite că actualul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare, are o misiune grea.

Tanczos Barna a fost întrebat, marţi seară, la TVR Info, dacă crede că în actuala situaţie, internă şi externă, ţinta de deficit de 6,3% din PIB rămâne una fezabilă.

”Este, fără doar şi poate, din câte îl cunosc pe domnul Nazare şi echipa de acolo, lucrurile astea sigur sunt sub control”, a răspuns Tanczos Barna.

Fostul ministru al Finanţelor a admis că actualul deţinător al portofoliului nu are deloc o misiune uşoară.

”Nu-l invidiez astăzi pe domnul Nazare, că dânsul este prima linie care trebuie să ţină piept tuturor atacurilor, întrebărilor şi dilemelor care vin în primul şi în primul rând din partea agenţiilor de rating, care ne analizează şi dau note, practic, României în ceea ce priveşte capacitatea noastră de a plăti ratele la împrumuturi şi de a face faţă provocărilor de deficit, de cheltuieli sociale, de investiţii şi aşa mai departe. Cred că îşi face munca cu brio, deci în momentul de faţă lucrurile par să fie în continuare stabile. După creşteri de dobânzi se văd câteva semnale de revenire în jos, deci lucrurile încă pot fi gestionate, dar nu se poate până la infinit doar ministrul Finanţelor să convingă agenţiile de rating şi finanţatorii deficitului nostru”, a afirmat Tanczos.

Întrebat dacă există un termen după care criza politică va avea efecte şi asupra finanţelor, Tanczos a răspuns: ”Nu cred că este o chestiune de săptămâni, este o chestiune de atitudine şi de angajament şi de seriozitate”.

”Încă acest guvern interimar este considerat, din câte văd eu din reacţiile din partea agenţiilor de rating, o soluţie de moment stabilă, care nu deviază, nu iese de pe culoarul pe care l-am stabilit în încercarea de a ţine lucrurile sub control. Încă există o speranţă la nivelul agenţiilor de rating şi partenerilor noştri din Uniunea Europeană, Comisia în special, că lucrurile vor intra după un anumit timp pe făgaşul normal şi lucrurile pot fi ţinute în momentul de faţă sub control”, a adăugat vicepremierul interimar.