Guvernul anunță reechilibrarea parteneriatul cu OMV Petrom: redevențe majorate cu 40% și renunțarea la litigii

Redevențele pentru petrolul și gazele extrase de OMV Petrom pe licențele preluate la privatizare vor crește cu 40%, ceea ce va asigura României o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale, potrivit unui comunicat al Guvernului.

În comunicat se reamintește că Executivul a adoptat marți seară, printr-o hotărâre, măsurile pentru reechilibrarea cooperării cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani și a stabilit, printr-un memorandum, un acord de principiu între cele două părți.

‘Acest acord creează premisele unei relații echilibrate și predictibile, menite să contribuie la consolidarea independenței energetice a României pentru viitorul apropiat. Principalele prevederi se referă la creșterea nivelului redevențelor, asumarea integrală a responsabilităților de mediu de către OMV Petrom, renunțarea de către companie la toate litigiile împotriva României și prelungirea duratei contractelor’, se arată în comunicat.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că, astfel, Guvernul a reușit, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom.

‘Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independență energetică și de o piață de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească și să se dezvolte pentru a deveni un actor puternic la nivel regional pe piața de energie’, a afirmat Ilie Bolojan, citat în comunicat.

Redevențele pentru petrolul și gazele pe care OMV Petrom le extrage pentru licențele preluate la privatizare vor crește cu 40%, ceea ce va asigura României o parte echitabilă din exploatarea resurselor sale, precizează sursa citată.

‘De asemenea, România nu va mai achita OMV Petrom costul închiderii sondelor care nu mai sunt folosite și penalitățile la datoriile care au apărut din diverse litigii. Totodată, OMV Petrom renunță la arbitrajul privind proiectul Neptun Deep și va recunoaște prevederile legii care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, așa cum este această lege în prezent. Ca parte a acestui acord, România prelungește durata de explorare a perimetrului din Marea Neagră cu doi ani și cu 15 ani a duratei licențelor de exploatare a perimetrelor preluate la privatizare (onshore). În toată activitatea sa, OMV Petrom va ține cont de interesele naționale ale României și de interesele consumatorilor români, respectând principiile privitoare la concurență din cadrul legislației naționale și a Uniunii Europene. Toate aceste elemente interdependente vor fi materializate în următoarele două luni în acte legale și contractuale corespunzătoare, ocazie cu care vor fi făcute publice toate detaliile’, se explică în comunicat.

Marți, Guvernul a extins cu doi ani prin hotărâre, durata fazei curente de explorare din Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, fără modificarea duratei totale a concesiunii, care este de 45 de ani, respectiv până la data de 28 noiembrie 2045.

Potrivit unui comunicat de marți seară al Executivului, prin actul adițional se renunță, de către titularul OMV Petrom, la acțiunea desfășurată sub Regulile de arbitraj din 2021 ale Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris în dosarul arbitral ICC nr. 27655/HBH, precum și la dosarele aflate pe rolul instanțelor naționale, respectiv la Judecătoria Sectorului 1 sub nr. 10551/299/2023 și la Tribunalul București sub nr. 6312/2/2023.

‘Ca urmare a aprobării actului adițional prin adoptarea hotărârii de guvern, Acordul petrolier este actualizat de părți, ținând cont de toate modificările legislative intervenite pe parcursul derulării acordului de concesiune. Titularii acordului de concesiune sunt: OMV Petrom S.A. și Romgaz Black Sea Limited’, se arată în comunicat.