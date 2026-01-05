Guvernul francez va interzice importurile de alimente din America Latină care conțin substanțe interzise în Europa

Premierul și ministrul Agriculturii din Franța au anunțat duminică suspendarea importurilor de produse alimentare din America de Sud care conțin substanțe interzise în Europa, informează AFP.

‘Un decret va fi emis în următoarele zile, la inițiativa ministrului Agriculturii, Annie Genevard, pentru a suspenda importul de produse care conțin reziduuri ale unor substanțe interzise în Europa: mancozeb, glufosinat, tiofanat-metil și carbendazim’, fungicide sau erbicide, a anunțat prim-ministrul Sebastien Lecornu pe X (fostul Twitter).

Contactat de AFP, Ministerul Agriculturii a precizat că decretul va fi publicat marți. Franța va trebui însă să obțină undă verde de la Comisia Europeană în termen de 10 zile, un acord pe care ministrul Annie Genevard speră să îl obțină miercuri în timpul vizitei sale la Bruxelles, potrivit aceleiași surse.

‘Avocado, mango, guava, citrice, struguri și mere din America de Sud sau din alte părți nu vor mai fi permise să intre pe teritoriul național’, a subliniat Lecornu. ‘Controalele consolidate vor fi efectuate de o echipă specializată pentru a garanta respectarea standardelor noastre sanitare’, a continuat premierul francez, descriind acest lucru ca fiind ‘un prim pas pentru a proteja sectoarele noastre și consumatorii noștri și pentru a combate concurența neloială, o problemă reală de justiție și echitate pentru fermierii noștri’.

Fermierii francezi, care se confruntă cu criza dermatozei nodulare, sunt mobilizați și împotriva semnării acordului de liber schimb dintre UE și țările Mercosur, care ar urma să aibă loc în data de 12 ianuarie.

‘Nu putem accepta ca substanțele interzise în țara noastră să reapară indirect prin importuri. Este de bun simț. Oriunde ar proveni din lume, produsele importate trebuie să respecte standardele noastre. Franța dă un exemplu în Europa’, a scris ministrul francez al Agriculturii pe X.

Annie Genevard își anunțase încă din 8 decembrie intenția de a interzice ‘importurile în țara noastră de produse care conțin substanțe interzise în Europa’ dacă Comisia Europeană nu va face acest lucru și, sâmbătă într-un interviu acordat La Tribune Dimanche, a dezvăluit că a ‘activat’ această ‘măsură de precauție’. ‘UE interzice anumite substanțe pentru producătorii noștri.’ Iar pentru importuri, a stabilit limite maxime acceptabile de reziduuri, dar Franța le consideră ‘prea mari’, explică ministrul, care solicită o aplicare mai strictă a standardelor europene, reducând aceste limite la ‘zero’ pentru ceea ce intră pe teritoriul său.

Acordul cu blocul Mercosur este cel mai mare negociat de UE în ceea ce privește reducerea taxelor vamale, iar susținătorii spun că oferă o cale de a scăpa de dependența de China și de impactul taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump. Criticii acordului se tem însă că acest acord oferă prea mult țărilor Mercosur, Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, și ar duce la inundarea pieței europene cu produse de bază ieftine din America de Sud, în detrimentul fermierilor europeni.