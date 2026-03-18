Guvernul german vrea să oblige companiile petroliere să justifice majorările de prețuri

Guvernul german va prezenta săptămâna aceasta Parlamentului un proiect de lege destinat înăspririi controalelor asupra prețurilor combustibililor, solicitând companiilor petroliere suspectate de creșterea exagerată a prețurilor să demonstreze că au acționat ‘legal’, informează AFP.

Autoritatea pentru Concurență din Germania își va consolida resursele pentru a’ monitoriza și opri rapid creșterea exagerată a prețurilor în sectorul comerțului angro’, a anunțat ministrul Economiei, Katherina Reiche, într-o conferință de presă organizată marți.

Creșterea prețurilor combustibililor, legată de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, după ce a fost atacat de Israel și Statele Unite, se resimte deosebit de acut în cea mai mare economie a Europei, care se confruntă deja cu o criză industrială persistentă și tensiuni comerciale.

Prețurile combustibililor la pompă ‘au crescut mult mai puternic decât media europeană’, iar sectorul ‘nu a oferit o explicație deosebit de convingătoare’ pentru această creștere, a subliniat Katherina Reiche.

Cu noile măsuri, Autoritatea pentru Concurență din Germania va putea solicita companiilor petroliere, ‘în cazurile de suspiciune de abuz’, să dovedească faptul că au ‘acționat legal’ prezentând ‘prețurile lor și modul în care sunt stabilite aceste prețuri’, a declarat ministrul Economiei. Prin această măsură, Guvernul speră să ‘crească transparența prețurilor’, dar și să ‘intensifice concurența’, a adăugat oficialul.

Proiectul de lege urmează să fie examinat ‘în această săptămână’ în primă lectură de către membrii Bundestagului, camera inferioară a Parlamentului german, publicarea textului fiind așteptată ‘cel târziu la începutul lunii aprilie’.

Miercuri, Katherina Reiche a anunțat eliberarea unei părți din rezervele strategice de combustibili ale Germaniei și interdicția ca benzinăriile să majoreze prețurile mai mult de o dată pe zi.

Ministrul german al Economiei a exclus, pentru moment, orice posibilă reducere a taxelor pe energie și carbon, pentru a veni în ajutorul consumatorilor, subliniind necesitatea ‘menajării finanțelor publice’. Cu toate acestea, Reiche a sugerat că statul ar putea ‘returna’ automobiliștilor orice venituri suplimentare din TVA.

Chiar dacă Germania nu se confruntă în prezent cu ‘probleme de aprovizionare, (…) nefiind penurie de petrol, gaze sau benzină’, Guvernul analizează crearea unei rezerve strategice de gaze ‘sigure, separate de piață’ pentru situații de urgență, a indicat Katherina Reiche. Acest proiect, care este în prezent în curs de evaluare la nivel de experți, ar putea fi lansat pentru a avea un impact începând cu iarna viitoare.