Guvernul își angajează răspunderea pe reforma administrației la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD

Partidele din coaliția de guvernare au decis în ședința de luni că Guvernul își va angaja răspunderea pe pachetul de măsuri privind reforma administrației împreună cu măsurile de relansare economică propuse de PSD.

Potrivit unor surse politice, Guvernul își va angaja răspunderea pe măsurile privind reforma administrației la pachet cu măsurile de relansare economică propuse de PSD. Vor fi proiecte de lege separate, la fel ca la angajările de răspundere trecute, ca să nu existe eventuale probleme în cazul în care vreunul dintre pachete va fi contestat la Curtea Constituțională. Încă nu s-a decis data la care Guvernul va merge în Parlament pentru aceste pachete de măsuri.

În ce privește bugetul pe 2026, susțin sursele citate, coaliția a decis să se creeze un comitet din care să facă parte reprezentanți ai Ministerul Finanțelor, reprezentanți ai fiecărui partid și reprezentanți ai primăriilor de municipii, orașe și comune. Sursele menționează că PSD a insistat să se constituie acest comitet, care va fi coordonat de vicepremierul Tanczos Barna, în care se va stabili cum vor fi distribuite sumele din cotele defalcate de TVA.

La solicitarea președinților PSD, Sorin Grindeanu, și UDMR, Kelemen Hunor, în următoarea ședință de coaliție ar urma să fie prezentă ministra de Externe, Oana Țoiu, care va explica cum s-a ajuns ca România să dea votul pe care l-a dat în COREPER pe Acordul UE- Mercosur, mai susțin sursele.