Bursa de la București a câștigat săptămâna trecută aproape 6 miliarde de lei din capitalizare

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat săptămâna trecută 5,904 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,07%, în timp ce valoarea tranzacțiilor s-a diminuat de aproape două ori, în comparație cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB și consultate de AGERPRES, capitalizarea bursieră a ajuns la 554,64 miliarde de lei, în perioada 30 martie – 3 aprilie 2026, în creștere față de 548,73 miliarde de lei valoarea consemnată în perioada 23 – 27 martie 2026.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat săptămâna aceasta un rulaj de 367,55 milioane de lei, mai mic decât cel înregistrat în săptămâna anterioară, respectiv de 680,79 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost luni, 30 martie, când s-a înregistrat un rulaj de 130,14 milioane de lei, iar cea mai slabă, joi, 2 aprilie, cu o valoare a tranzacțiilor de 23,61 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori București – BET – a închis săptămâna la 27.903,65 puncte.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 125,56 milioane de lei (-0,28%), urmate titlurile Hidroelectrica, cu schimburi de 44,02 milioane de lei (+1,22%) și cele ale OMV Petrom, cu 43,1 milioane de lei (-1,09%).

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Turbomecanica (+12,12%), Rompetrol Rafinare (+8,97%) și Condmag (+8,33%).

La polul opus se află Compania Energopetrol, cu o scădere a cotațiilor de 27,88%, acțiunile Armătura, cu un declin de 21,31%, urmate de cele ale Romcab (-16,15%).