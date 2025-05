Hanga (BVB): Programul Fidelis a fost și va rămâne în continuare o sursă stabilă de finanțare

Programul Fidelis a fost și va rămâne în continuare o sursă stabilă de finanțare pentru stat, a declarat, joi, președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București, Radu Hanga.

‘Programul Fidelis a fost și va rămâne în continuare o sursă stabilă de finanțare, un punct de contact între Ministerul de Finanțe, statul român și investitori, în principal investitorii români, care au posibilitatea astfel să investească și să se implice într-un fel în dezvoltarea statului. Din punct de vedere al investitorilor instituționali și individuali, vedem în continuare un interes ridicat. Fidelis sigur constituie o poartă de intrare pe piața de capital. Vedem – și probabil că nu e o întâmplare – faptul că creșterea accelerată a numărului de investitori la Bursă se suprapune peste perioada în care Ministerul de Finanțe a început să utilizeze Bursa de Valori București ca și canal de finanțare. 2020, care e reperul nostru, pentru că la momentul respectiv dacă ne uităm pe istoria bursei am avut punctul cel mai de jos ca număr de conturi descrise, 53.000, a coincis cu momentul în care Ministerul de Finanțe a venit către Bursa de Valori București și am început acest parteneriat pentru emisiunea titlurilor de stat Fidelis. Începând cu 2020, am văzut o creștere de la 53.000 de conturi la 246.000, ultima cifră la sfârșitul trimestrului I. Trimestrul I a văzut și rata de creștere cea mai mare, cred, dacă excludem momentul listării Hidroelectrica, adică a fost un trimestru în care am adăugat 20.000 de conturi’, a spus Radu Hanga, la evenimentul de listare a noilor titluri de stat Fidelis.

În opinia sa, programul Fidelis este o poartă de intrare pe piața de capital pentru investitori și este important ca aceștia să facă pasul următor și să se diversifice, respectiv să înceapă să investească în alte tipuri de instrumente financiare listate la BVB.

‘Ne bucurăm să vedem că aceasta se întâmplă. Adică, deși avem 10.000 – 20.000 de conturi noi deschise în fiecare trimestru, vedem că numărul de investitori care au doar titluri de stat în portofoliu rămâne relativ constant, adică se mișcă în intervalul 40.000 – 50.000 – 55.000, ceea ce înseamnă că în permanență intră investitori noi în piață cumpărând titluri de Fidelis, dar, pe de altă parte, dintre cei care deja au titluri de stat Fidelis încep să migreze și să investească la Bursă în sens mai larg. Mi-aș dori foarte mult să păstrăm acest cerc virtuos, să zic, care ne ajută împreună să aducem investitori către piață și să le dăm posibilitatea să investească în instrumentele financiare listate la Bursă’, a adăugat Hanga.

La rândul său, prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Gabriel Avramescu, a susținut că Programul Fidelis nu este doar un instrument financiar, ci și un angajament reciproc.

‘Este un angajament din partea statului care vine și oferă alternative avantajoase, sigure și transparente, dar și din partea populației, care își asumă, astfel, un rol activ în susținerea și dezvoltarea economiei naționale. Este vorba de un angajamente asumat prin încredere’, a subliniat Gabriel Avramescu.