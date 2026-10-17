IEA accelerază scoaterea petrolului din rezervele strategice

Cantitatea totală din rezervele de petrol care va fi scoasă pe piață va depăși nivelul inițial de 400 milioane de barili convenit în martie, a anunțat joi Agenția Internațională pentru Energie (IEA), iar statele membre s-au angajat că accelereze eliberarea volumelor rămase, transmite Reuters.

Decizia luată în martie, determinată de conflictul din Iran, a reprezentat cea mai mare eliberare de petrol din rezervele strategice din istorie.

IEA ia toate măsurile necesare pentru a finaliza scoaterea pe piață a volumelor rămase, aproximativ 100 de milioane de barili, din rezervele strategice, inclusiv peste 20 milioane de barili de motorină, în timp util și în concordanță cu circumstanțele naționale, a indicat organizația cu sediul la Paris.

Statele membre IEA încă dețin echivalentul a aproximativ 1,1 miliarde de barili în rezerve, inclusiv peste 200 milioane de barili de motorină, a anunțat recent Agenția Internațională pentru Energie.

Creșterea bruscă a prețurilor la motorină a transformat acest combustibil, esențial pentru transportul rutier de mărfuri, agricultură și industrie, într-o problemă politică și economică la nivel mondial. Războaiele din Iran și Ucraina au limitat exporturile și au afectat rafinăriile, contribuind astfel la majorarea prețurilor.

Statele din grupul G7 au convenit săptămâna trecută să pună pe piață 100 de milioane de barili de țiței și motorină din rezervele strategice, după ce președintele SUA, Donald Trump, a avertizat unele țări europene că, în cazul în care nu vor elibera cantități mai mari de motorină, SUA vor interzice exporturile acestui combustibil.

Grupul G7 include SUA, Marea Britanie, Japonia și Canada, alături de Franța, Germania și Italia.

În raportul lunar privind piața petrolului, publicat miercuri, Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că livrările limitate de motorină ar putea persista până anul viitor, în contextul în care diminuarea semnificativă a stocurilor s-a combinat cu producția limitată înaintea iernii, sezonul de vârf al cererii.

Marjele de rafinare la motorină, diferența de preț dintre motorină și țiței, au atins valori record de aproape 95 de dolari pe baril în septembrie, după ce capacitatea redusă de rafinare, din cauza atacurilor care au legătură cu războiul din Iran, a dus la scăderea producției.

Potrivit AIE, oferta de motorină a scăzut cu 1,7 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, deoarece conflictul din Iran a limitat livrările prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru transportul unor volume mari de petrol și produse rafinate din Golf, în timp ce Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de combustibili rafinați, a fost nevoită să reducă producția de motorină din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor sale.

Agenția cu sediul la Paris prognozează o redresare a activităților globale de rafinare spre sfârșitul acestui an, ceea ce ar trebui să ajute la începerea refacerii stocurilor, însă acest lucru va fi insuficient pentru a compensa deficitul acumulat în cursul anului 2026.

Motorina este o componentă esențială a economiei globale, alimentând camioanele care transportă alimente și bunuri manufacturate, utilajele grele de pe șantierele de construcții și navele. De asemenea, este utilizată pe scară largă pentru încălzire.

”Prețurile record la motorină generează deja consecințe economice ample, ducând la creșterea costului bunurilor și afectând veniturile reale, activitatea economică și inflația”, a subliniat AIE.

Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Organizația a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.