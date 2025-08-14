Încrederea investitorilor germani, la cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni

Încrederea investitorilor în economia germană s-a deteriorat semnificativ în august, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimele trei luni, după încheierea unui acord comercial dezamăgitor între SUA și UE, transmit Xinhua și DPA.

Indicele institutului de studii economice ZEW privind așteptările investitorilor a scăzut în august până la 34,7 de puncte, de la 52,7 puncte luna precedentă, sub estimările analiștilor, care mizau în medie pe un scor de 39,7. Și indicele privind actualele condiții s-a deteriorat în august, ajungând la minus 68,6 puncte, de la minus 59,5 puncte în iulie.

‘Experții de pe piețele financiare sunt dezamăgiți de anunțatul acord comercial între SUA și UE. Indicele ZEW se confruntă de asemenea cu un declin substanțial din cauza performanței reduse a economiei germane în trimestrul doi din 2025’, a apreciat președintele ZEW, Achim Wambach. Cea mai mare economie europeană s-a contractat cu 0,1% în trimestrul doi din 2025, după un avans de 0,3% în primele trei luni din acest an. Și PIB-ul zonei euro a înregistrat un avans de doar 0,1%, după o expansiune de 0,6%.

Wambach a atras atenția că perspectivele s-au înrăutățit în special în industria chimică și farmaceutică. Ingineria mecanică, sectorul metalelor și industria auto sunt de asemenea sever afectate.

Studiul ZEW arată de asemenea un declin al încrederii în economia zonei euro. Indicele privind încrederea în economie a scăzut în august până la 25,1 de puncte, de la 36,1 puncte în iulie. în timp ce indicele privind actualele condiții a ajuns la minus 31,2 puncte, de la minus 24,2 puncte în iulie.

Indicatorii ZEW, care variază de la minus 100 până la 100 de puncte, au la bază un sondaj efectuat în rândul a aproximativ 350 de analiști financiari germani de la bănci, companii de asigurări și mari companii industriale.