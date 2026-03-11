Inditex, proprietarul Zara, raportează venituri și câștiguri ridicate în 2025

Grupul spaniol Inditex, proprietarul magazinelor Zara, a raportat miercuri o creștere a rezultatelor financiare pe parcursul anului trecut, comparativ cu 2024, transmit DPA și Reuters.

Câștigurile companiei au totalizat 6,22 miliarde de euro (7,22 miliarde de dolari), sau 1,996 euro pe acțiune, față de 5,866 miliarde de euro, sau 1,884 euro per titlu în 2024, a informat cel mai mare retailer de îmbrăcăminte din lume.

Și veniturile au crescut cu 3,2% anul trecut, la 39,864 miliarde de euro, de la 38,632 miliarde de euro în 2024.

Pentru anul 2025, Consiliul de Administrație va plăti dividende de 1,75 euro pe acțiune, față de dividende obișnuite de 1,20 euro pe acțiune și un dividend bonus de 0,55 euro pe acțiune în 2024.

De asemenea, Inditex a raportat un start bun în acest trimestru. Excluzând efectele fluctuațiilor valutare, vânzările au crescut cu 9% în perioada 1 februarie – 8 martie, în linie cu previziunile analiștilor, ceea ce a dus la o creștere a acțiunilor cu 4%.

Rezultatele vor demonstra probabil investitorilor că Inditex poate susține o creștere solidă, în pofida cererii fragile pe piețele sale cheie din Europa și SUA, gospodăriile fiind sub presiune în urma majorării prețului petrolului, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu.

‘Aceasta este o actualizare solidă reconfortantă din partea Inditex’, susțin analiștii de la JP Morgan.

La Bursa de la Madrid acțiunile Inditex au urcat cu 4% miercuri dimineața, la 55,66 euro. Luna trecută titlurile au atins nivelul record de 57,9 euro dar de atunci sunt în scădere.

În trimestrul patru fiscal al Inditex (noiembrie 2025 – ianuarie 2026), care include și evenimentul major Black Friday și perioada cumpărăturilor de Crăciun, vânzările au crescut la 11,69 miliarde de euro (13,60 miliarde de dolari), de la 11,2 miliarde de euro în urmă cu un an. Excluzând efectele fluctuațiilor valutare, vânzările au crescut cu 7% anul trecut.

În urma majorărilor de preț din ultimii trei ani, marja de profit a Inditex a urcat la 20,1% în 2025, de la 19,6% în 2024. Profitabilitatea grupului spaniol este mult mai ridicată decât a rivalului suedez H&M, care a raportat pentru anul trecut o marjă de profit de 8,1%.

Rezultatele Inditex sunt văzute ca un indicator pentru sectorul global de îmbrăcăminte. Pe plan global, compania avea 5.460 magazine la 31 ianuarie, cu 103 mai puține decât în urmă cu un an.