Industria de gaming creează agitație pe burse. Piața de capital reacționează la detaliile lansării GTA 6

Lansarea GTA 6, un eveniment major pentru industria de gaming, a devenit și unul dintre cele mai urmărite momente de pe piața bursieră americană. Odată cu anunțarea prețului oficial și a precomenzilor, investitorii primesc primele indicii despre potențialul comercial al celui mai important titlu din portofoliul Take-Two Interactive, compania-mamă a Rockstar Games, studioul care dezvoltă seria Grand Theft Auto (GTA), arată Radu Puiu, analist financiar XTB România.

Rockstar (studioul care dezvoltă GTA) a confirmat că ediția standard a jocului va costa 79,99 dolari, în timp ce ediția digitală Ultimate va costa 99,99 dolari. Cele două opțiuni de preț marchează o premieră, fiind prima oară când un joc important pentru console adoptă un preț de peste 70 de dolari la lansare. Practic, Take-Two stabilește un nou standard de preț pentru marile jocuri premium de consolă și testează limita pe care jucătorii sunt dispuși să o accepte.

Precomenzile, primul test al cererii

Precomenzile pentru GTA 6 au început pe 25 iunie, însă jocul va fi lansat pe 19 noiembrie exclusiv pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Absența unei versiuni pentru PC la lansare este în concordanță cu practica anterioară a Rockstar (portarea pe PC a apărut mai târziu în versiunile anterioare, fiind un eveniment de vânzare separat).

Pentru investitori, cifrele-cheie vor fi cele privind precomenzile și repartizarea achizițiilor între edițiile Standard și Ultimate, iar acestea vor oferi primul indiciu real asupra amplorii veniturilor în anul lansării.

Din perspectiva modelării financiare, cel mai important factor este faptul că o creștere a prețului de bază de la 70 la 80 de dolari îmbunătățește rentabilitatea unitară pentru fiecare copie a jocului. Dacă luăm în considerare estimarea Bank of America de 45 de milioane de copii vândute în anul financiar 2027, o sumă suplimentară de 10 dolari pe unitate echivalează cu aproximativ 450 de milioane de dolari în venituri brute suplimentare, înainte de a lua în calcul comisioanele platformelor și taxele.

Fiecare precomandă și achiziție efectuată în perioada de lansare include pachetul Vintage Vice City și un abonament gratuit de o lună la GTA+. Acesta este o „momeală” clasică. Bank of America își majorează previziunile de rezervări tocmai datorită potențialului noului GTA Online 2.0 și monetizării mai agresive a serviciului live, considerând acest lucru cheia creșterii profitului TTWO în perioada 2027–2028, subliniază Radu Puiu.

Un cod în cutie și lupta împotriva pieței secundare

Cel mai controversat aspect al ofertei se referă la edițiile „fizice”. Ediția în cutie a jocului GTA 6 va conține doar un cod de descărcare pentru joc, fără disc Blu-ray și fără hartă printată sau alte obiecte clasice de colecție. Acest lucru a stârnit indignare în rândul jucătorilor colecționari online, pentru care o cutie fără disc simbolizează sfârșitul erei suporturilor fizice.

Un alt aspect controversat îl reprezintă blocarea prin cod regional. De exemplu, o cheie din ediția britanică nu se va activa pe un cont de PlayStation din România. În practică, acest lucru înseamnă că este eliminată piața tradițională a discurilor second-hand și restricționează capacitatea magazinelor și a jucătorilor de a importa ediții mai ieftine din alte țări. Pentru unele voci, acesta este încă un semnal în detrimentul consumatorului, deși, din perspectiva comercială, este o strategie de maximizare a veniturilor în fiecare regiune, ceea ce aduce beneficii acționarilor.

Piața bursieră deja reacționează

GTA 5 s-a vândut deja în peste 200 de milioane de exemplare, devenind unul dintre cele mai bine vândute produse de divertisment din istorie, în timp ce seria în ansamblu a înregistrat vânzări totale de aproximativ 400 de milioane de exemplare. Red Dead Redemption 2 a adăugat peste 60–70 de milioane de exemplare la acest total.

Pe această bază, Take-Two prognozează că exercițiul financiar 2027, anul în care lansarea GTA 6 va fi pe deplin realizată, va genera venituri nete de aproximativ 8–8,2 miliarde de dolari, comparativ cu aproximativ 6,7 miliarde de dolari în 2026. O serie de bănci de investiții, printre care Bank of America, și-au revizuit în sus previziunile și prețurile țintă pentru TTWO în ultimele săptămâni, bazându-se tocmai pe estimări mai ridicate privind vânzările jocului și monetizarea online, punctează analistul financiar XTB România.

Piața bursieră reacționează deja. În ziua în care au fost anunțate detaliile privind prețul și precomenzile, prețul acțiunilor Take-Two a crescut cu câteva procente în premarket, ceea ce arată cât de sensibilă este încrederea investitorilor la fiecare detaliu nou privind GTA 6. Pentru acționari, întrebarea-cheie acum nu este doar „câte exemplare se vor vinde în primul an”, ci, mai presus de toate, cât timp și cât de puternic vor putea GTA 6 și noul GTA Online să stimuleze rezultatele companiei.