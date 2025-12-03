Industriile aerospațiale și de apărare din Europa au ajuns la o cifră de afaceri de 325,7 miliarde de euro în 2024

Industriile aerospațiale și de apărare din Europa au înregistrat anul trecut o creștere semnificativă, cifra de afaceri înregistrând un avans de 10,1%, la 325,7 miliarde de euro (378,04 miliarde de dolari) iar locurile de muncă directe au ajuns la nivelul record de 1,1 milioane, a anunțat marți Camille Grand, secretarul general al grupului industrial ASD, transmite Reuters.

Creșterea a fost condusă de sectorul apărării, unde cifra de afaceri a urcat cu 13,8%, la 183,4 miliarde de euro, în urma majorării cheltuielilor și a eforturilor de sporire a securității, determinate de invadarea Ucrainei, le-a spus Grand jurnaliștilor.

Industria aeronautică civilă a înregistrat o expansiune de 6%, la 129,1 miliarde de euro, sprijinită de redresarea traficului aerian și de cererea pentru aeronave eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, deși perturbările din lanțurile de aprovizionare și deficitul de forță de muncă au persistat. Cifra de afaceri în sectorul spațial a crescut cu 3,1%, la 13,2 miliarde de euro.

Industriile aerospațiale și de apărare din Europa, care includ peste 4.000 de companii, sprijină aproape 4,2 milioane de locuri de muncă și o activitate economică de 779 miliarde de euro, a precizat ASD, a cărei activitate se concentrează pe industria aeronautică, spațială și de apărare la nivel european.

Președintele ASD, Micael Johansson,, a cerut Uniunii Europene să adopte o strategie industrială pentru sectorul aeronautic civil și să susțină investițiile din domeniul apărării, avertizând că poziția de lider a Europei în sectoarele se va menține.

Cheltuielile pe segmentul cercetare și dezvoltare (R&D) au urcat cu 9,4%, la 25,2 miliarde de euro, dar ASD atrage atenția că Europa încă este în urma rivalilor globală în domeniul inovației.