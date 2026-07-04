Înmatriculările de autoturisme au crescut în Germania în primul semestru grație avansului puternic al modelelor electrice

Piața auto din Germania a luat avânt în prima jumătate a anului, când au fost înmatriculate un număr total de puțin sub 1,5 milioane de autoturisme, în creștere cu 5,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate vineri de Autoritatea Federală de Transport Rutier din Germania (KBA), transmite Reuters.

Cu toate acestea, de această tendință de creștere au profitat cel mai mult producătorii auto străini, în condițiile în care în prima jumătate a anului au vândut cu 7,7% mai multe vehicule și dețin acum o cotă de piață de 44,2%.

Imelda Labbe, de la asociația importatorilor de automobile (VDIK), a declarat că producătorii internaționali sunt pe o traiectorie de creștere, în special în domeniul mașinilor electrice. Creșterea generală a pieței este impulsionată de cererea tot mai mare de vehicule cu motor electric și asta creează potențialul ca, în acest an, piața generală din Germania să se apropie de pragul de trei milioane de vehicule.

Potrivit VDIK, în perioada ianuarie – iunie 2026, aproape 370.000 de mașini electrice au fost înmatriculate în Germania, o creștere de 48% în ritm anual. Un factor care a contribuit la această creștere sunt stimulentele guvernamentale, cumpărătorii de mașini primind o primă de până la 6.000 de euro pentru achiziționarea unei mașini electrice noi, în funcție de venit. La aceasta se adaugă războiul din Iran, care a împins prețurile combustibililor în sus.

Cumpărătorii germani s-au orientat din ce în ce mai mult către producătorii străini. Constructorul chinez BYD, care oferă mașini hibride plug-in alături de mașinile electrice, a vândut un total de 26.000 de vehicule în Germania în primul semestru, mai mult decât triplu față de numărul înregistrat în aceiași perioadă a anului trecut. Leapmotor și-a multiplicat de patru ori vânzările, ajungând la 8.400 de mașini, iar MG, o filială a grupului chinez SAIC, a înregistrat o creștere de 40%. Constructorul american de automobile electrice Tesla și-a revenit după scăderea bruscă de anul trecut, înregistrând o creștere a vânzărilor de 224,6%, până la aproape 29.000 de automobile.

Dar au existat câștigători și printre producătorii germani de automobile. BMW a vândut cu 6,5% mai multe vehicule, iar Audi a înregistrat un avans al vânzărilor de 8,9%. Filiala Stellantis, Opel, a vândut cu 14,5% mai multe automobile. În schimb, grupul Volkswagen a pierdut teren, cu o scădere a vânzărilor de 4,3%. Cel mai mare producător auto din lume, Toyota, a pierdut și el teren pe piața din Germania, unde vânzările sale au înregistrat un declin de aproape o cincime.