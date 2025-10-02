Înmatriculările de autoturisme noi, în creștere cu 39% în septembrie

Înmatriculările de autoturisme noi, în România, au crescut cu 39% în septembrie 2025 față de aceeași perioadă din anul anterior, însă în primele nouă luni, numărul acestora s-a diminuat cu 5,1%, conform datelor preliminare ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), centralizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Astfel, în decursul primei luni de toamnă, numărul autoturismelor noi înmatriculate pe plan național a ajuns la un volum de 12.409 unități.

În clasamentul mărcilor auto înregistrate, în septembrie, conduce Dacia – cu 4.124 de unități, urmată de Renault – cu 1.139 de exemplare, și de Toyota (1.047 de unități). În funcție de model, cele mai multe înmatriculări sunt în dreptul Dacia Logan (1.743 de unități), Dacia Duster (931) și Dacia Sandero (774 de unități).

În această marjă, autoturismele pur electrice au raportat o creștere de 52%, de la un an la altul, și au realizat o cotă de piață de 6%.

La nivelul primelor nouă luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au atins 108.067 de unități, în scădere cu 5,1% față de același interval din cursul anului precedent,

APIA este o organizație non-profit, înființată în anul 1994, și membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.