INS: Câștigul salarial mediu net a scăzut la 5.387 lei, în august

Câștigul salarial mediu net a scăzut la 5.387 lei în luna august 2025, fiind mai mic cu 130 lei (2,4%) față de luna anterioară, conform datelor publicate luni de Institutul Național de statistică (INS).

Câștigul salarial mediu brut a fost 9.002 lei, cu 199 lei (2,2%) mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2025.

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în transporturi aeriene (12.458 lei) și în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (11.649 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.341 lei) și în hoteluri și restaurante (3.367 lei).

Comparativ cu luna august a anului precedent, câștigul salarial mediu net a crescut cu 4,4%.

Indicele câștigului salarial real a fost 95% în luna august 2025 față de august 2024. Indicele câștigului salarial real a fost 95,6% în luna august 2025 față de luna iulie 2025. Raportat la luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 236,4%, cu 10,8 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iulie 2025.

‘În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.’, precizează INS.

În luna august 2025, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna iulie 2025, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție, încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte), ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă și alte drepturi salariale.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat astfel: cu 13,1% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor; între 7% și 9,5% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, tăbăcirea și finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor), extracția minereurilor metalifere, fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, fabricarea produselor textile, alte activități industriale.

Totodată, au fost scăderi între 3,5% și 6,5% în transporturi pe apă, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal (exclusiv mașini, utilaje și instalații), activități de servicii anexe extracției, captarea, tratarea și distribuția apei, fabricarea echipamentelor electrice, extracția cărbunelui superior și inferior, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii, depozitare și activități auxiliare pentru transport, colectarea și epurarea apelor uzate, activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice), cercetare-dezvoltare, fabricarea altor mijloace de transport, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor.

Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, de fidelitate sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producție ori încasările mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat astfel: cu 14,9% în transporturi aeriene; între 1% și 4% în intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, alte activități de servicii.

În sectorul bugetar, în luna august 2025 s-au înregistrat scăderi ale câștigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administrația publică (-1,5%), sănătate și asistență socială (-1,3%), respectiv în învățământ (-0,6%).