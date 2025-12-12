INS: Investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 3,9%, în primele nouă luni, la 143,196 miliarde lei

Investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat, în primele nouă luni, 143,196 miliarde lei, în creştere cu 3,9%, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

”În trimestrul III 2025 investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 59,633 miliarde lei, în creştere cu 8,8%, comparativ cu trimestrul III 2024. În perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025, investiţiile nete realizate în economia naţională au însumat 143,196 miliarde lei, în creştere cu 3,9%, comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2024”, arată datele INS.

În trimestrul III 2025, comparativ cu trimestrul III 2024, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 8,8%, ca urmare a creşterii înregistrate la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 17,5% şi la lucrări de construcţii noi cu 10,1%.

Scădere s-a înregistrat la elementul de structură alte cheltuieli de investiţii cu 17,7%.

În perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025, comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2024, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 3,9%, creştere înregistrată la elementele de structură: lucrări de construcţii noi cu 6,8% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 2,7%.

Scădere s-a înregistrat la elementul de structură alte cheltuieli cu 7,1%.

Investiţiile nete reprezintă cheltuielile destinate creării de noi mijloace fixe, dezvoltării, modernizării şi reconstrucţiei celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi sau de la populaţie (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc).