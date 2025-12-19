INS: Lucrările în construcții au crescut cu 10%, la zece luni

Volumul lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere de 10%, ca serie brută, în primele zece luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior, pe fondul rezultatelor pozitive de pe segmentul lucrărilor de reparații capitale (+50%) și al lucrărilor de construcții noi (+7,7%), relevă datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate joi.

Potrivit sursei citate, în intervalul analizat, tot ca serie brută, lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 3,7%.

Pe obiecte de construcții, s-au înregistrat creșteri la clădirile rezidențiale (+12%), clădirile nerezidențiale (+10,8%) și la construcțiile inginerești (+8,9%).

În același timp, ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcții s-a majorat cu 9,7%, la zece luni, ca urmare a lucrărilor de reparații capitale (+49,3%) și a lucrărilor de construcții noi (7,9%). Pe de altă parte, lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 5,5%.

În funcție de domeniu, au fost consemnate creșteri ale activității în cazul clădirilor rezidențiale și construcțiilor inginerești (+10,6%, fiecare), respectiv la clădirile nerezidențiale (+8,2%).

Datele INS arată că, în octombrie 2025 față de octombrie 2024, volumul lucrărilor de construcții, ca serie brută, a crescut, pe total, cu 13,8%, iar pe elemente de structură s-au înregistrat majorări la lucrările de reparații capitale (+40,1%) și la lucrările de construcții noi (+17,1%). În schimb, lucrările de întreținere și reparații curente au scăzut cu 8,5%.

De asemenea, pe obiecte de construcții, au fost raportate creșteri pe segmentul clădirilor nerezidențiale (+33,3%), clădirilor rezidențiale (+16,8%) și construcțiilor inginerești (+4,6%).

Ca serie ajustată, volumul lucrărilor de construcții a crescut, pe total, cu 13,3%, trend evidențiat de lucrările de reparații capitale (+45,2%) și lucrările de construcții noi (+17,1%). La polul opus s-au situat lucrările de întreținere și reparații curente, cu o scădere de 7,7%, de la un an la altul.

Totodată, pe obiecte de construcții, volumul lucrărilor de construcții a crescut la clădirile nerezidențiale (+33,8%), clădirile rezidențiale (+17,5%) și la construcțiile inginerești (+7,5%).

La nivel comparativ octombrie – septembrie 2025, se consemnează o creștere de 0,2% a volumului lucrărilor de construcții, ca serie brută, dar și o scădere de 2% ca serie ajustată, în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate.