INS: Prețurile producției industriale au crescut cu 6,1%, în septembrie 2025

Prețurile producției industriale (piața internă și piața externă) au crescut cu 6,1% în luna septembrie a acestui an față de aceeași perioadă din anul 2024, arată datele publicate, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Raportat la luna august din 2025, prețurile producției industriale au crescut în septembrie cu 0,9%.

Potrivit statisticii oficiale, de la un an la altul, în funcție de indicele prețurilor producției industriale, au fost înregistrate creșteri după cum urmează: industria energetică (+10,75%), industria bunurilor de uz curent (+5,78%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+4,82%), industria bunurilor intermediare (+3,78%) și industria bunurilor de capital (+2,66%).

De asemenea, pe total piață (internă și externă), datele INS relevă faptul că, în septembrie, anul curent, comparativ cu septembrie 2024, prețurile producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a consemnat un salt de 13,06%, distribuția apei – salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare a consemnat o creștere de 10,21%, cele din industria prelucrătoare au crescut cu 3,80%, în timp ce prețurile din industria extractivă au scăzut cu 2,22%.

INS precizează că datele pentru luna august 2025 sunt rectificate, iar cele pentru luna septembrie 2025 sunt provizorii.