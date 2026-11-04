INS: Preţurile producţiei industriale au crescut, în septembrie 2026, cu 2,6% faţă de august şi cu 13,8%, raportat la septembrie 2025

Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut, în septembrie 2026, cu 2,6%, faţă de august 2026, şi cu 13,8%, raportat la septembrie 2025, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).

În acelaşi timp, pe marile grupe industriale, se remarcă avansul înregistrat, la industria energetică, care a cunoscut o creştere de 6,62%, faţă de august 2026 şi de 24,95% raportat la septembrie 2025.

„În luna septembrie 2026, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 2,6% faţă de luna august 2026. În luna septembrie 2026, comparativ cu luna septembrie 2025, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 13,8%”, arată, marţi, INS, într-un comunicat de presă.

Pe marile grupe industriale, trebuie remarcat avansul înregistrat, în septembrie, la industria energetică – creştere de 6,62%, comparativ cu august 2026 şi de 24,95% raportat la septembrie 2025, precum şi la industria bunurilor intermediare, care a înregistrat un plus de 11,92%, raportat la septembrie 2025. De asemenea, industria bunurilor de capital a cunoscut o creştere de 6,09%, comparativ cu septembrie 2025.

Referitor la indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) – pe secţiuni şi diviziuni CAEN Rev. 2 se remarcă, în septembrie 2026, faţă de august 2026, creşterea de 14,27% la extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv 13,22% la fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului şi 5,34% la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.

Raportat la septembrie 2025, se înregistrează un avans de 22,46% la industria extractivă, cu un plus de 84,69% la fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, dar şi un avans de 17,73% la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, potrivit datelor INS.