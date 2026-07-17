INS: Producția de energie a României a scăzut cu 2,9%, în primele cinci luni

Producția de energie a României a scăzut cu 2,9%, în primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 3,4%, arată datele publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 4,5%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,4%, față de perioada similară din anul anterior.

Principalele resurse de energie primară, în perioada menționată, au totalizat 12,927 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 609.500 tep față de perioada 1 ianuarie – 31 mai 2025.

Producția internă a însumat 6,704 milioane tep, în scădere cu 202.800 tep (-2,9%), în comparație cu intervalul similar din 2025, iar importul a fost de 6,222 milioane tep, în scădere cu 406.700 mii tep (-6,1%).

În această perioadă, resursele de energie electrică s-au situat la 29,207 miliarde kWh, în creștere cu 389,5 milioane kWh, de la un an la altul.

Potrivit sursei citate, producția din termocentrale a fost de 6,683 miliarde kWh, în scădere cu 310,3 milioane kWh (-4,4%), în timp ce producția din hidrocentrale s-a ridicat la la 6,376 miliarde kWh (+23,2%), iar cea din centralele nuclearo-electrice la 4,037 miliarde kWh (-12,3%).

Producția din centralele electrice eoliene, în primele cinci luni ale anului, a fost de 3,018 miliarde kWh, în creștere cu 402,2 milioane kWh față de aceeași perioadă din 2025, iar energia solară produsă în instalații fotovoltaice a însumat 2,212 miliarde kWh, în creștere cu 584,3 milioane kWh.

Consumul final de energie electrică, în perioada specificată, a fost de 20,208 miliarde kWh, cu 3,4% mai mic față de perioada similară de anul trecut, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,8%, iluminatul public a scăzut cu 5,2%, timp în care consumul populației a scăzut cu 11,3%.

Datele INS relevă faptul ca, raportat la perioada de referință, exportul de energie electrică a fost de 6,473 miliarde kWh, în creștere cu 749,9 milioane kWh.

Totodată, consumul propriu tehnologic în rețele și stații a înregistrat 2,524 miliarde kWh, mai mult cu 351,6 milioane kWh.