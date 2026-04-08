INS: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul scăzut în primele două luni cu 7,6%

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut în primele două luni ale anului, față de perioada 1 ianuarie -28 februarie 2025, atât ca serie brută cu 7,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 6,1%, potrivit informațiilor Institutului Național de Statistică (INS) date miercuri publicității.

Conform INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în perioada 1 ianuarie -28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie -28 februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 7,6%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-10,7%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-9,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-2,3%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie -28 februarie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie -28 februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-8,8%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-3,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-1,7%).

Date INS arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna februarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 0,4%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-1,2%) și la vânzările de produse nealimentare (-0,9%). Vânzările de produse

alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 0,6%.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna februarie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 0,2%, datorită creșterilor înregistrate la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (+1,2%) și la vânzările de produse nealimentare (+0,1%). Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,4% .

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, în luna februarie 2026, comparativ cu luna februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-10,3%), vânzările de produse nealimentare (-10,1%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-0,5%).

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna februarie 2026, comparativ cu luna februarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-9,4%), comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (-4,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun (-0,8%).