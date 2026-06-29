Inspecția Judiciară verifică decizia instanței de suspendare a serviciilor ROMATSA

Inspecția Judiciară a anunțat, luni, că s-a sesizat din oficiu în legătură cu o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia.

Pe 27 februarie, un judecător de la Curtea de Apel București a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian ROMATSA, după ce mai muți controlori de trafic au dat în judecată compania pentru discriminare în legătură cu condițiile de angajare.

‘Admite, în parte, cererea de suspendare cum a fost completată sub aspectul cadrului procesual pasiv la data de 28.11.2024 și cum a fost precizată la data de 22.10.2025 (…). În temeiul art. 27 alin. 5 din Ordonanță nr. 137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare: Dispune suspendarea pe o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA SA, de către autoritățile emitente a certificatului de furnizor de servicii număr: CN 01, ediția 3.0 eliberat de R.A Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14 iunie 2023, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentințe. Respinge cererea de suspendare precizată la data de 28.11.2024 ca fiind formulată de reclamanți în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării’, se arată în minuta deciziei.

Decizia instanței nu este definitivă.

Implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană vor fi luate în discuție și în cadrul ședinței Consiliul Suprem de Apărare a Țării de luni.