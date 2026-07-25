ROMATSA estimează în 2026 un profit de 45,26 milioane de lei, în scădere cu 51,89%

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026 al ROMATSA prevede un profit în valoare de 45,26 milioane de lei, în procent de 48,11% față de rezultatul brut realizat anul trecut, care s-a ridicat la 94,072 milioane de lei, după ce regia a inclus unele prognoze și ipoteze actualizate de trafic și inflație.

Potrivit Instrumentului de motivare ce însoțește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Regiei Autonome ‘Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA’, lansat în consultare publică, veniturile totale în valoare de 2,029 miliarde lei au fost estimate în creștere cu 5,47% față de nivelul realizat la data de 31.12.2025. În structură, veniturile totale cuprind: veniturile din exploatare, prognozate la 2,025 miliarde lei, cu o pondere de 99,80% în veniturile totale, și veniturile financiare, de 4 milioane lei, cu o pondere de 0,20% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare au fost estimate în creștere cu 6,11% față de nivelul realizat al acestora la data de 31.12.2025. Veniturile din serviciile navigație aeriană reglementate, în sumă de 1,975 miliarde lei, cu o pondere de 97,57% în total venituri de exploatare, au fost estimate în creștere cu 6,06%, ca urmare a creșterii traficului aerian, precum și a evoluției tarifelor unitare.

Veniturile din serviciile de navigație aeriană de terminal alte aeroporturi, estimate la 34,717 milioane lei, cu o pondere de 1,71% în veniturile de exploatare, au fost estimate în creștere cu 29,38% față de nivelul realizat la finele anului trecut.

Veniturile din rambursarea contravalorii unor servicii de navigație aeriană, în valoare de 13,5 milioane lei, cu o pondere de 0,67% în veniturile de exploatare, reprezintă suma aprobată prin bugetul de stat pentru anul 2026 pentru rambursarea zborurilor scutite și sunt în scădere cu 10,81% față de cele realizate la data de 31.12.2025.

Veniturile financiare au fost estimate în scădere cu 73,91%, ca urmare a prevederii unor venituri din dobânzi la disponibilitățile plasate, inferioare celor realizate în 2025.

Cheltuielile totale, în sumă de 1,983 miliarde lei, au fost estimate în creștere cu 8,42% față de nivelul realizat la data de 31.12.2025. În structura cheltuielilor totale, cheltuielile din exploatare, estimate la 1,963 miliarde lei, dețin o pondere 98,98%, iar cheltuielile financiare, în valoare de 20,325 milioane lei, au o pondere de 1,02%.

În categoria cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu personalul sunt prognozate la 1,632 miliarde lei și au o pondere de 83,14%, alte cheltuieli de operare sunt programate la valoarea de 267,372 milioane și au o pondere de 13,62%, iar cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale sunt estimate de regie la 63,589 milioane lei și au o pondere de 3,24%.

‘Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1,632 miliarde lei, au fost estimate în anul 2026, în creștere cu 7,28% față cele aprobate în 2025 prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 1314/1786/2025 și în creștere cu 3,94%, respectiv cu 61.862,77 mii lei față de nivelul realizat al acestora în anul 2025, care a fost de 1.570.261,98 mii lei. Creșterea față de nivelul realizat în anul 2025 se datorează: majorării cheltuielilor de natură salarială cu 24.608 mii lei (în urma actualizării salariilor cu inflația prevăzută în planul de performanță, dinamicii de personal aprobată până la finele anului 2026, majorării cheltuielilor sociale), creșterii cheltuielilor cu asigurările sociale și altor obligații legale cu suma de 17.679,38 mii lei, a altor cheltuieli cu personalul cu suma de 22.234,08 mii lei (creștere compensații pentru salariații care au dreptul să se pensioneze la limită de vârstă, anticipate, redimensionarea nivelului cheltuielilor cu adaosul variabil, prima și adaosul de compensare pe baza ipotezelor actualizate), precum și influențelor rezultate din diminuarea cheltuielilor prevăzute pentru contractele de mandat cu suma de 2.659,55 mii lei’, se menționează în document.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 1,156 miliarde lei, sunt programate în anul 2026 în creștere cu 8,41% față de nivelul aprobat în anul 2025 (1,067 miliarde lei) și cu 2,17% față de nivelul realizat al acestora în 2025 (1,132 miliarde lei) și sunt formate din: cheltuieli cu salariile – 1,112 miliarde lei (+8,30% față de valoarea aprobată conform Ordinului Comun MTI/MF nr. 1314/1786/2025 și cu 1,49% mai mari față de nivelul realizat al acestora în anul 2025) și bonusuri – 45,495 milioane de lei (în creștere cu 11,21% față de valoarea aprobată conform Ordinului Comun MTI/MF nr. 1314/1786/2025, respectiv cu 22,34% față de nivelul realizat în anul precedent).

Creșterea cheltuielilor de natură salarială programate în anul 2026 se datorează: majorării salariale datorată creșterii de trafic și a inflației asumate prin baza de cost transmisă la Comisia Europeană, în valoare de 63,056 milioane lei; majorării salariale conform dinamicii de personal planificate în baza planului de performanță aprobat pentru a patra perioadă de referință (2025 – 2029) în valoare de 18,07 milioane lei; majorărilor salariale datorate modificării elementelor din Contractul Individual de Munca (spor vechime, alte sporuri specifice categoriilor profesionale datorate vechimii în muncă în valoare de aproximativ 2,744 milioane lei; creșterii salariale datorată asigurării de fonduri pentru cererile de avansare/promovare formulate de către salariații care au îndeplinit condițiile de avansare/promovare în anul 2025, dar care nu au fost promovați/avansați, precum și pentru cei propuși în anul 2026, în valoare de 1,293 milioane lei; creșterii bonusurilor cu suma de 4,588 milioane de lei pe fondul majorării cheltuielilor cu protecția socială cu 1,528 milioane lei, a tichetelor de masă, cu 366.960 lei și majorării valorii cheltuielilor sociale cu 2,693 milioane lei, ca urmare a adaptării nivelului acestora la dinamica de personal, creșterii ajutoarelor medicale acordate salariaților pentru boli grave, deosebit de grave și incurabile, precum și acordarea de cadouri în bani salariaților cu ocazia Crăciunului, Paștelui și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase.

De asemenea, cheltuielile aferente contractului de mandat sunt programate la 4,092 milioane lei, în scădere cu 39,39% față de nivelul realizat în anul 2025, urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 158/2025 de modificare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Sumele sunt alocate astfel: pentru directori – 1,619 milioane lei; pentru Consiliul de Administrație – 2,474 milioane lei.

‘Durata mandatului, atât pentru directorul general cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, este de 4 ani, mandatele fiind încheiate pe selecție până la data de 30.05.2028’, se arată în proiect.

Documentul mai indică majorarea în 2026 a cheltuielilor aferente contribuției României la Eurocontrol cu 6,08 milioane lei.

Sursele de finanțare a investițiilor sunt prevăzute pentru anul 2026 la nivelul de 67,053 milioane lei, în procent de 75,81% față de nivelul realizat al acestora în anul 2025, și vor fi asigurate, în principal, din amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale și din costul capitalului prevăzut în bazele de cost pentru activitate de rută și de terminal reglementat.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, în valoare de 1,198 milioane lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 4,35% față de cea realizată în anul 2025.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2026 este de 1.755 salariați, estimat în scădere cu 26 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2025, prin Ordinul Comun MTI/MF nr. 1314/1786/2025, și în creștere cu 41 față personalul existent la finele anului 2025.

Numărul mediu de salariați – 1.694 – a fost estimat în creștere cu 18 față de numărul mediu realizat anul trecut.

‘Creanțele restante, în valoare de 91,675 milioane lei, au fost menținute de regie aproximativ la nivelul realizat în anul 2025, luând în considerare creșterea tarifelor pentru serviciile de navigație aeriană de rută și de terminal valabile în anul 2026, cât și gradul de încasare al facturilor emise pentru servicii de navigație aeriană de terminal, precum și faptul că CNTAR TAROM – SA și HISKY EUROPE SRL nu vor închide soldul restant și nici acoperi soldul curent până la finele anului 2026’, se subliniază în proiect.