Inteligenţa artificială ridică economia SUA, dar micile afaceri americane abia supravieţuiesc

În timp ce giganţii tehnologici precum Nvidia, Alphabet şi Broadcom duc bursele americane la noi recorduri şi susţin creşterea PIB-ului, realitatea pentru micile afaceri este cu totul alta, multe dintre ele având dificultăţi din cauza costurilor tot mai mari şi scăderea consumului, relatează CNBC.

Un exemplu este Cameron Pappas, proprietarul florăriei Norton’s din Birmingham, Alabama, care simte presiunea costurilor tot mai mari generate de tarifele impuse de administraţia Trump şi de scăderea cheltuielilor consumatorilor.

”Avem ochii pe fiecare cost”, spune Pappas, care încearcă să menţină preţurile neschimbate reducând numărul de flori din buchete. Norton’s Florist, o afacere de familie fondată în 1921, a generat anul trecut 4 milioane de dolari, dar este forţată acum să găsească soluţii pentru a face faţă noilor taxe pe importuri, 80% din florile tăiate fiind aduse din Columbia şi Ecuador.

Potrivit unui raport al JPMorgan Chase, investiţiile în infrastructura AI au contribuit cu 1,1% la creşterea PIB-ului în prima jumătate a anului, depăşind consumul intern ca motor economic. Însă, în acelaşi timp, producţia şi construcţiile americane s-au contractat, iar costurile materialelor de construcţie au crescut cu aproape 5% din cauza tarifelor.

Deşi indicele S&P 500 a urcat cu 15% şi Nasdaq cu 20% în 2025, sectoarele tradiţionale – retail, ospitalitate, construcţii – abia rezistă. Target a anunţat concedierea a 1.800 de angajaţi, iar Starbucks, Wyndham şi alte companii reduc personalul şi închid puncte de lucru.

Specialiştii avertizează că boomul investiţiilor în AI ar putea „umfla artificial” economia, mascând slăbiciunile reale.

”AI nu este o soluţie plug-and-play. Pentru multe companii, drumul spre eficienţă va fi lung şi plin de provocări.”, avertizează profesorul Hatim Rahman de la Universitatea Northwestern.