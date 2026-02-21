Investițiile străine directe în Bulgaria au crescut cu 14,2% anul trecut, la 3,26 miliarde de euro

Investițiile străine directe (FDI) în Bulgaria au crescut în ritm anual cu 14,2% anul trecut, la 3,261 miliarde de euro, arată datele preliminare publicate joi de Banca Națională a Bulgariei (BNB), informează BTA.

Comparativ, în 2024 investițiile străine directe nete în Bulgaria s-au situat la 2,856 miliarde de euro.

Volumul FDI în perioada ianuarie – decembrie 2025 s-a situat la 2,8% din PIB-ul estimat, comparativ cu un nivel de 2,7% în 2024.

Numai în decembrie, investițiile străine directe au ajuns la 383,2 milioane de euro, față de un flux de 176,6 milioane de euro în decembrie 2024.

BNB atrage atenția că datele FDI sunt preliminare și ar putea fi modificate ulterior.

Principalele surse ale FDI net pozitive în perioada ianuarie – decembrie 2025 au fost Țările de Jos (635,9 milioane de euro), Grecia (476,9 milioane de euro) și Italia (315,5 milioane de euro). În schimb, cele mai mari ieșiri nete au fost direcționate către Malta (257,3 milioane de euro) și Statele Unite (216,5 milioane de euro).

Anul trecut, fluxul net de investiții străine în sectorul imobiliar a fost negativ, de 19,7 milioane de euro (inclusiv un flux negativ de 21,1 milioane de euro din Rusia), comparativ cu un flux net negativ de 15,2 milioane de euro în perioada ianuarie – decembrie 2024.