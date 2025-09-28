IRI Travel: Egipt devine „destinaţia vedetă” a sezonului de toamnă

Touroperatorul IRI Travel a înregistrat o creştere de 38% a vânzărilor şi de 32% a numărului de turişti, în sezonul estival 2025 comparativ cu anul 2024. În ceea ce priveşte toamna lui 2025, staţiunile montane şi balneare din România (Poiana Braşov, Predeal, Sinaia, Băile Felix, Sovata) atrag tot mai mulţi turişti, fiind preferate pentru escapade de weekend şi pachete wellness. Egiptul devine „destinaţia vedetă” a sezonului de toamnă, datorită temperaturilor blânde şi ofertelor all inclusive,iar city break-urile europene cresc cu aproximativ 20%, oraşe ca Roma, Barcelona, Paris şi Viena fiind în top. Pentru sezonul 2025–2026, compania a raportat o creştere de 35% a cererii pentru destinaţiile exotice, oferind pachete în destinaţii precum Thailanda, Maldive, Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mexic, Bali şi Republica Dominicană.

”În sezonul estival 2025, compania a înregistrat o creştere de 38% a vânzărilor şi de 32% a numărului de turişti, comparativ cu anul 2024. Tot mai mulţi români aleg să îşi rezerve vacanţele prin agenţii de turism, pentru a beneficia de siguranţă, pachete complete şi cele mai bune tarife garantate”, anunţă compania.

Potrivit touroperatorului, 2025 a reconfirmat tendinţa spre organizare în avans, spre diversificare a destinaţiilor şi spre o mai mare deschidere a românilor spre pieţele mediteraneene şi Europa de Vest.

”2025 a reconfirmat revenirea puternică a turismului, cu o creştere semnificativă faţă de 2024 în destinaţii tradiţionale: Grecia, Turcia, Bulgaria, România. De asemenea, Spania a fost introdusă în ofertă şi deja beneficiază de o cerere ridicată. Pe plan european, călătoriile internaţionale au continuat să se redreseze: în primul trimestru al lui 2025, sosirile turistice în Europa au crescut cu circa 4,9 % faţă de anul precedent. În România, în prima jumătate a anului 2025, sosirile internaţionale au urcat cu circa 5,5 % faţă de perioada similară din 2024. În ţara noastră, creşterea gradului de ocupare şi durata medie a sejurului indică faptul că turiştii revin spre o planificare mai matură şi vacanţe ceva mai extinse”, anunţă compania.

De asemenea, tot mai mulţi români aleg city break-uri interne (Braşov, Sibiu, Iaşi, Timişoara), nu doar capitale europene. De asemenea, se observă o creştere a rezervărilor last minute, dar şi a celor făcute cu mult timp înainte pentru sărbători. Tot mai mulţi români aleg city break-uri interne – Braşov, Sibiu, Iaşi sau Timişoara devin alternative atractive la capitalele europene.

”Bugetele sunt mai atent gestionate: turiştii preferă oferte clare, fără costuri ascunse”, precizează compania.

”Vara lui 2025 a confirmat revenirea puternică a turismului, cu creşteri spectaculoase faţă de 2024: Grecia +40%, Turcia +30%, Bulgaria +20%, România +5/10%. Spania a fost introdusă în ofertă şi deja are o cerere ridicată. Destinaţiile preferate ale românilor rămân România, Bulgaria, Grecia şi Turcia, dar se observă un interes în creştere pentru Spania, Egipt, Italia şi Croaţia”, arată compania.

Staţiunile cele mai populare în 2025 au fost:

– România: Mamaia, Eforie Nord, Neptun

– Bulgaria: Sunny Beach, Nisipurile de Aur

– Grecia: Halkidiki, Thassos, Santorini

– Turcia: Antalya, Kusadasi, Bodrum

– Spania: Costa Brava, Mallorca

”IRI Travel marchează Ziua Mondială a Turismului prin lansarea ofertelor Early Booking pentru vara 2026, cu reduceri de până la 40% la pachete turistice în România şi destinaţii internaţionale. Campania este valabilă până la 30 noiembrie / 31 decembrie 2025”, mai anunţă compania.

Turiştii pot rezerva deja pentru vara 2026 vacanţe în Bulgaria – de la 215 euro/persoană, România – de la 680 lei/persoană, Grecia – de la 229 euro/persoană, Turcia – de la 299 euro/persoană şi Spania – de la 315 euro/persoană.

„Vedem un comportament nou al turiştilor români: rezervările se fac mai repede şi pentru sejururi mai lungi în cazul rezervărilor early booking, datorită reducerilor consistente. Destinaţiile tradiţionale – litoralul românesc, Grecia, Turcia, Bulgaria – rămân în top, dar observăm un interes crescând şi pentru Spania, Egipt, Italia şi chiar Croaţia. De asemenea, constatăm o creştere a interesului turiştilor pentru vacanţele exotice. Early booking-ul nu mai este doar o opţiune, ci o tendinţă dominantă, pentru că oamenii îşi doresc predictibilitate şi tarife avantajoase”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Potrivit touroperatorului, destinaţiile exotice câştigă teren, cu o creştere de 35% a cererii pentru sezonul 2025–2026 faţă de anul precedent, oferind pachete către unele dintre cele mai dorite locuri de vacanţă: Thailanda, Maldive, Sri Lanka, Mauritius, Seychelles, Mexic, Bali şi Republica Dominicană.

Turiştii au la dispoziţie sejururi de 7 nopţi la hoteluri de 4 şi 5 stele: Thailanda (Phuket de la 165 euro / persoană), Maldive (resort 5 stele de lux de la 1.798 euro),Mauritius (de la 329 euro), Bali (de la 139 euro), Republica Dominicană (Punta Cana de la 424 euro), preţuri fără servicii de transport, zboruri şi transferuri la destinaţie.

Pentru toamna lui 2025, staţiunile montane şi balneare din România (Poiana Braşov, Predeal, Sinaia, Băile Felix, Sovata) atrag tot mai mulţi turişti, fiind preferate pentru escapade de weekend şi pachete wellness.

”Egipt devine „destinaţia vedetă” a sezonului de toamnă, datorită temperaturilor blânde şi ofertelor all inclusive. City break-urile europene cresc cu aproximativ 20%, oraşe ca Roma, Barcelona, Paris şi Viena fiind în top”, menţionează compania.

În ceea ce priveşte iarna 2025–2026, vacanţele de ski rămân foarte căutate, cu destinaţii preferate în Bulgaria (Bansko, Pamporovo), Austria şi Italia, dar şi în România (Poiana Braşov, Predeal, Sinaia, Azuga).

”Austria şi Bulgaria rămân favorite ca destinaţii externe pentru schi, dar şi destinaţiile mai „calde” (Egipt, Dubai, Tenerife) câştigă teren. Creşte interesul pentru pieţele de Crăciun din Europa Centrală (Viena, Budapesta, Praga). Pachetele de Revelion sunt rezervate din timp, cu cerere ridicată pentru Băile Felix, Bran şi staţiunile montane din România, respectiv pentru Bulgaria”, adaugă reprezentanţii companiei.

În 2024, 1,4 miliarde de turişti internaţionali (vizitatori cu cel puţin o noapte de cazare) au fost înregistraţi în lume, cu o creştere de 11% faţă de 2023, arată datele UNWTO – Organizaţia Mondială a Turismului. Estimările arată că până în 2030 se va ajunge la 1,8 miliarde de călătorii internaţionale, iar până în 2040, turismul îşi va dubla impactul economic şi social, devenind una dintre cele mai importante industrii globale. Pentru comparaţie, în 1990 erau doar 435 de milioane de călătorii internaţionale – ceea ce confirmă o creştere exponenţială.

”Inteligenţa artificială (AI) transformă industria turismului şi sprijină agenţiile de călătorii prin: Personalizare (oferte adaptate nevoilor fiecărui client), Chatbot-uri şi asistenţi virtuali, Analize predictive (anticiparea cererii şi optimizarea tarifelor). AI contribuie la reducerea supraaglomerării şi la gestionarea responsabilă a resurselor turistice, iar algoritmii de recomandare ajută turiştii să găsească oferte personalizate. IRI Travel investeşte constant în digitalizare şi soluţii inovatoare. Credem că viitorul turismului este legat de tehnologie şi sustenabilitate, dar şi de apropierea faţă de comunităţi şi destinaţii”, consideră Lucian Bădîrcea.

Acesta afirmă că 2026 se anunţă un an al diversificării, cu accent pe litoralul românesc, dar şi pe destinaţii mediteraneene.

”Observăm cum turiştii români devin din ce în ce mai conştienţi de impactul pe care îl au alegerile lor de vacanţă — nu doar în termeni de cost sau confort, ci şi de responsabilitate faţă de mediu, comunităţi locale şi durabilitate. Ziua Mondială a Turismului din 2025, cu tema Turism şi transformare durabilă, ne inspiră să transformăm nu doar destinaţiile pe care le promovăm, ci şi modul în care operăm ca agenţie de turism. Ne angajăm să integrăm practici durabile în toate ofertele noastre: alegem hoteluri care aplică măsuri de eficienţă energetică şi gestionare responsabilă a resurselor, susţinem comunităţile locale prin parteneriate transparente, şi încurajăm turiştii să adopte comportamente ecologice — de la selecţia cazării până la modul în care călătoresc şi consumă pe durata sejurului”, adaugă el.

Compania colaborează cu peste 1.000 de agenţii de turism partenere şi are o experienţă de peste 15 ani pe piaţă. Agenţia oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar şi circuite, city break-uri şi vacanţe tematice.