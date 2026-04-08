Eni a descoperit aproximativ 56 de miliarde de metri cubi de gaze naturale în largul Egiptului

Compania energetică italiană Eni a anunţat marţi descoperirea unui zăcământ de gaze naturale şi condensat în largul Egiptului, după forarea sondei de explorare Denise W-1 în concesiunea Temsah din estul Mării Mediterane, transmite Reuters.

Estimările preliminare indică aproximativ 56 de miliarde de metri cubi de gaze existente în zăcământ şi circa 130 de milioane de barili de condensat asociat.

Descoperirea ar putea sprijini planurile Egiptului de a-şi creşte rezervele de gaze şi de a majora producţia internă, a precizat grupul italian.

Producţia locală de gaze a Egiptului a scăzut în ultimii ani, iar ţara resimte în prezent efectele indirecte ale războiului cu Iranul, în special în sectorul energetic, deoarece depinde de importurile de combustibil.

Zăcământul descoperit de Eni se află la aproximativ 70 de kilometri de coastă, la o adâncime a apei de 95 de metri şi la mai puţin de 10 kilometri de infrastructura existentă, ceea ce ar putea permite o dezvoltare rapidă a proiectului.

Sonda Denise W-1 a fost forată după un acord semnat în iulie 2025 cu autorităţile egiptene pentru prelungirea concesiunii Temsah cu încă 20 de ani.

Eni operează licenţa Denise Development cu o participaţie de 50%, alături de BP, operaţiunile fiind realizate prin Petrobel, companie mixtă între Eni şi compania petrolieră de stat a Egiptului, EGPC.