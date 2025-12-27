Irineu Darău: Dacă aş spune că anul viitor va fi unul foarte uşor, aş minţi

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, vineri seară, că ar minţi dacă ar spune că anul viitor va fi unul uşor şi a precizat că 2026 va fi continuare greu. El a menţionat că îşi doreşte ca pe parcursul anului viitor să se găsească resurse care să îmbunătăţească câteva aspecte.

”Dacă aş spune că anul viitor va fi unul foarte uşor, aş minţi. Anul următor va fi în continuare greu. Cred, totuşi, că undeva pe parcursul anului se vor găsi resurse să se îmbunătăţească individual măcar câte ceva şi eu personal îmi doresc, poate cu nişte măsuri mici, să găsesc soluţii, poate care nu costă pentru a îmbunătăţi puţin viaţa antreprenorilor”, a declarat, vineri seară, la Digi 24, ministrul Economiei.

Acesta consideră că 2026 poate fi ”anul de calibrare care să ne aştearnă o foaie albă şi curată pentru 2027 şi dezvoltare”.

”Cred, aşa cum a fost spus de la instalarea Guvernului, că aceasta este misiunea Guvernulului. Maxim la sfârşitul lui 2026 să se termine perioada grea şi să punem cărămizile viitoarei dezvoltări. Nu e uşor”, a mai afirmat ministrul.

Irinel Darău crede că principala problemă în acest moment este că oamenii şi-au pierdut încrederea.

”Cred că problema cea mai mare pe care o avem (…) este încrederea. E greu pentru oameni în situaţii grele cu taxe mari să aibă încredere în stat. Eu le-aş cere să i-aş ruga să aibă încredere în această guvernare pentru că întotdeauna populismul e mai rău decât realismul. Realismul uneori doare, uneori trebuie să dăm nişte paşi înapoi faţă de ce s-a dat în trecut pentru campanii şi aşa mai departe, ce au dat alţii, dar cred că aşa se redresează o situaţie, până la urmă aşa cum facem şi în familie”, a mai afirmat ministrul Economiei.

Acesta anunţă că va milita în anul care vine pentru ”solidaritate în administraţia centrală şi în administraţiua locală, fiindcă greutatea nu poate fi purtată doar de cetăţeni”.

În 22 decembrie, premierul Ilie Bolojan afirma că 2025 nu a fost un an uşor pentru români şi preciza că taxele nu vor mai creşte anul viitor, dacă Parlamentul nu va interveni asupra măsurilor decise deja şi dacă disciplina bugetară va continua.