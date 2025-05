Isărescu, despre cursul de schimb: Suntem într-o zonă de echilibru

Leul se află în prezent într-o zonă de echilibru, a declarat, marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, întrebat despre cursul de schimb leu – euro.

‘Nu-l spun (care este noul prag psihologic pentru cursul leu-euro – n.r). Deci, cel mai mult pot să vorbesc despre o zonă de echilibru și cred că acum suntem în această zonă. Dar o zonă de echilibru nu înseamnă margini, pentru că exact acolo te atacă speculatorii. Și noi avem flotare. Cursul e determinat de piață. Deci, pentru că intervenim, dar nu spunem când intervenim, de ce intervenim, cu cât intervenim, dar spunem că intervenim. Din 2005 e trecut pe site-ul Băncii Naționale. Dacă am spune, știi, confirmăm o zonă, exact acolo vin și te atacă. Deci nu știu, ca să fie mai clar, nici nu știi care, dar zona asta, așa calculând și cursul de schimb efectiv, REER, așa se numește, îl știu cei de la Bloomberg, Real Effective Exchange Rate, cred că suntem pe unde trebuie, într-o zonă fără margini. Undeva, probabil că vom interveni, nici eu nu știu, sau nu știu astăzi, dar văd mâine dimineață. Dar în orice caz, să știți că membrii consiliului nu știu’, a spus Mugur Isărescu, întrebat care este noul prag psihologic pentru cursul de schimb.

Întrebat dacă și acum leul este supraapreciat, guvernatorul BNR a menționat că acesta se află într-o zonă de echilibru.

De asemenea, el a fost întrebat în cadrul conferinței dacă poate confirma suma de 6 miliarde de euro folosită pentru a tempera deprecierea cursului de schimb.

‘Nu pot să dau, vedem la sfârșitul lunii. Capitalurile sunt și ele private, au și ele confidențialitatea lor, nu ne apucăm. Cine știe să le citească le citește pe platforme și cei care au apărut în public, fiind bancheri și având mai multă libertate decât are banca centrală din acest punct de vedere, am spus și repet, nu au greșit prea mult. Așa ca să vă mai dau o informație, ușor au subevaluat ieșirile și intervențiile noastre. Dar astea sunt. Și ne-am mai exprimat într-un fel în comunicat, de ce am cântărit bine cuvintele, au fost sub toate formele (ieșirile de capital – n.r.), mai puțin investiții directe că nu poți să pleci cu fabrica în spinare’, a declarat Mugur Isărescu.

Totodată, el a fost întrebat care este impactul deprecierii cursului de schimb leu – euro asupra inflației. Guvernatorul BNR a spus că acesta este de 0,3%.