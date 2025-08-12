Isărescu, despre trecerea la euro: S-a renunțat la orizont în momentul în care s-a renunțat la o țintă fiscală

România ar putea îndeplini condițiile pentru a adera la UE abia după ce își stabilizează finanțele, a explicat, marți, Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR spune că, din 2015, România nu mai respectă condițiile necesare aderării la euro.
România ar putea îndeplini condițiile pentru a adera la UE abia după ce își stabilizează finanțele, a explicat, marți, Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR spune că, din 2015, România nu mai respectă condițiile necesare aderării la euro.
ANPC a aplicat amenzi de peste 2,8 milioane lei unor operatori din sectorul de morărit și panificație
Energia electrică, în topul scumpirilor în iulie 2025: creștere de aproape 63%
Tesla solicită licenţă pentru a furniza energie electrică gospodăriilor din Marea Britanie
Burduja: Supun dezbaterii propunerea de a organiza alegeri primare deschise pentru Primăria Generală
Isărescu: Vârful de inflație va fi în jur de 9,6 – 9,7%, în septembrie
Marcel Ciolacu: „Inflația a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani!”
Guvernatorul Băncii Naţionale a României: Nu sunt singur că o să ne încadrăm în ţinta de deficit de 7%
Inovații ce transformă radical echipamentele industriale
Nvidia şi AMD vor ceda 15% din veniturile din vânzările de cipuri în China către guvernul SUA, în schimbul licenţelor de export
Cseke Attila: „Măsura publicării listelor cu datornici ar fi una eficientă”
Românii vor plăti rate mult mai mari la bănci. Indicele IRCC va atinge un nivel record la toamnă
Cseke Attila, explicații despre dronele care vor zbura deasupra caselor: Nu oricine le poate folosi. Vrem să găsim clădirile ilegale
Ministrul Mediului: În momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare
Concedieri masive în administrația locală. Cseke Attila: Peste 40.000 de posturi vor fi desființate
Filiala rusă a Raiffeisen a raportat o creştere de 17,8% a profitului în prima jumătate a anului, la 1,05 miliarde de dolari
Ford investeşte 2 miliarde de dolari în uzina din Louisville, pentru producţia de vehicule electrice accesibile
Elon Musk ameninţă Apple cu proces
Ce condiții pune PSD pentru a reveni la ședințele coaliției
Aerotravel: Gradul de ocupare al curselor charter din aceste perioade este aproape de 100%
Ministrul Mediului: Avem astăzi o ţintă, un jalon PNRR, care a fost atinsă, de 250.000 de maşini casate
Tarife vamale: Trump prelungește cu 90 de zile armistițiul comercial cu Beijingul